Fedefruta indica que liquidaciones de uva de mesa sufrieron un descenso en la temporada 2016/2017

El retorno para los productores de mesa en la temporada 2016/2017, presentó una leve baja, debido a múltiples problemas en precios denunciados por los mismos productores. Así lo consigna el Servicio de Análisis Comparativo de Liquidaciones de Frutas de Exportación 2017, realizado por la Federación de Productores Frutícolas de Chile (Fedefruta), y que indicó que el retorno neto promedio por kilo se situó en US$ 1,12, un 0,9% menos que lo manifestado en el informe de la campaña anterior que tuvo retornos por US$ 1,13 promedio por kilo.

El informe muestra además la evolución de algunas de las variedades más importantes en Chile de uva de mesa, entre la temporada 2010/2011 hasta la campaña pasada. Destacando la variedad Red Globe como la que más subió sus retornos respecto a la temporada 2015/2016, registrando un retorno neto promedio por kilo de US$ 0,92, un 26% más que lo reflejado la campaña anterior, cuando se anotaron retornos por US$ 0,73 promedio por kilo.

El segundo lugar se encuentra la Thompson Seedless, que estableció retornos netos por kilo por US$ 1,14, un 9,6% más que lo registrado la temporada 2015/2016, cuando se registraron retornos netos por US$ 1,04. A pesar de esto, la variedad más rentable fue la Autumn Royal, pues consigna retornos netos por kilo de US$ 1,46, el mejor precio entre las variedades estudiadas por el Análisis de Liquidaciones de Fedefruta.

La variedad menos rentable durante la campaña 2016/2017 fue Flame Seedless, pues registró retornos neto promedio por kilo por US$ 0,91, un 22% menos que lo consignado la temporada anterior, que tuvo un promedio de retorno de US$ 1,16.

Fedefruta llama a todos los productores frutícolas a utilizar esta herramienta para tomar las decisiones comerciales correctas, que vayan en ayuda de la rentabilidad de su negocio.