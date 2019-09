Fedeleche se declara conforme con resolución del TDLC

En atención a la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de no modificar la obligación de publicar las pautas de precio, norma adoptada en la Sentencia N°7/2004 y que recae en aquellos procesadores con poder de mercado como Watt’s, Soprole y Nestlé, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) – única organización gremial que aportó antecedentes en el proceso de consulta interpuesta por Watt’s ante este Tribunal para que se pronunciará acerca de las condiciones que deben ser cumplidas en la compra de leche cruda, manifiesta lo siguiente:

Fedeleche espera que la autoridad siga velando por el más estricto cumplimiento de la Sentencia N°7 a efectos que las políticas de precios establecidas por el oligopsonio en que participan estas empresas, sean objetivas, transparentes y no discriminatorias, y no afecten de manera anticompetitiva la compra de leche cruda en el mercado nacional, además de impedir discriminación de precios y la existencia de clausulas anticompetitivas en contratos, toda vez que las condiciones estructurales de este mercado, son similares a las que regían a la época de dictación de la norma, concentrado por los procesadores y atomizado para los productores, situación que ha sido corroborada igualmente en el fallo del TDLC, y por ende, se justifica transparentar y uniformar esta relación.

De igual modo, Fedeleche comparte lo resuelto por el TDLC en cuanto a que las empresas que tienen la obligación de publicar sus pautas de precios, excluyan de éstas y de sus contratos, toda clausula que obstaculice la movilidad de sus proveedores de leche, y que, asimismo, se incluya en éstos la posibilidad de que los productores puedan poner término unilateral a los mismos, comunicándolo con una antelación razonable, sin responsabilidad ulterior, y que se informe a Odepa la duración de cada uno para efectos de mayor transparencia y publicidad tal como lo plantea el Tribunal.

Con todo, Fedeleche se manifiesta conforme por lo resuelto por el Tribunal en relación a no modificar la obligación de publicar las pautas de precio por cuanto resulta adecuado para proteger a los productores de leche cruda y ratifica que este mecanismo sigue cumpliendo los objetivos que justificaron su imposición, según así lo determinó el propio organismo en su fallo con fecha 9 de septiembre de 2019. De igual manera, que se desestimara la solicitud de Watt´s de aplicar y extender esta normativa, ya que no corresponde y no se justifica imponer esta obligación a todos los actores de la industria, particularmente a Colun, puesto que en esta cooperativa, los productores están verticalmente integrados, y por lo mismo, los precios que perciben no dan señales al no participar en el mercado spot donde las pautas tienen relevancia, ni tampoco sobre medianos y pequeños procesadores, que no cuentan con ninguna posibilidad de influir en los precios de este mercado a través de sus decisiones.

Puedes consultar la resolución en el siguiente link: https://bit.ly/2kPb8UX