Frutas que dicen al consumidor cómo llegaron a la góndola

Un supermercado japonés ha incrementado las ventas de hortalizas un 250 por ciento a través de una iniciativa mediante la cual el tomate y el brócoli hablan con los clientes. Al tocar la hortaliza, esta ofrece información sobre su trazabilidad a través de la voz de los agricultores que han cultivado los frutos.

Esta herramienta, llamada ‘Talkable vegetables’, ha sido desarrollada por la agencia de publicidad Hakuhodo junto con un laboratorio especializado, según publica What Design Can Do. Al tocar un tomate funciona como un interruptor de señal de audio, gracias a la diferencia de tensión entre la humedad de las manos y las hortalizas.

La herramienta ha sido utilizada para informar a los clientes sobre la seguridad y trazabilidad del producto, aportando además otras características mediante la cual fueron cultivadas. La sorpresa recibida por parte de los consumidores al obtener información directa desde las propias hortalizas ha contribuido a impulsar las ventas.