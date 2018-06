Fruticultura evalúa posibles efectos de las heladas

La industria frutícola nacional se ha debido enfrentar bajas temperaturas las últimas semanas, es por ello que Asoex se encuentra evaluando los posibles efectos, especialmente en el caso de los cítricos y paltas.

Al respecto el presidente de la institución, Ronald Bown, indicó “por ahora los equipos técnicos se encuentran evaluando la situación en terreno, por lo cual es muy temprano para poder entregar información más detallada, ya que de haber daño en la fruta éstos no se presentarían antes de dos semanas”.

Los cítricos nacionales se encuentran en plena temporada, los que podrían sufrir algunos daños. Al respecto, el presidente del Comité de Cítricos, Juan Enrique Ortúzar, señaló “las evaluaciones de daño en terreno se realizarán exhaustivamente en todos los huertos con riesgo, hasta tener la certeza que la fruta destinada a exportación no presenta ningún daño”.

Las exportaciones de cítricos se encuentran en avance, considerando que totalizan un 35% de envíos en Limones, 55% en Clementinas y 10% de avance en Naranjas Navel, las que presentan un buen nivel de azúcar, lo que permite a los frutos resistir mejor bajas temperaturas. En mandarinas tardías, no se ha iniciado su cosecha.

Paltas con potenciar riesgo

En el mes de julio comienza la campaña de las paltas, es por ello que el Comité de Palta Hass se encuentra realizando un levantamiento de los casos que se encuentren con posibles daños. Al respecto, Francisco Contardo, Gerente General del comité comentó que las heladas son un factor de preocupación sobre todo en un fruto como las paltas que no tienen tanta resistencia a ellas. “No obstante, aún no se tiene claridad respecto a si hay o no daño, para ellos hay que esperar al menos un par de semanas”.

Proyecciones climáticas

La Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), realizó un análisis respecto a las actuales temperaturas registradas en el país y no registran una baja significativa respecto a las temperaturas al mismo periodo en 2017.

En cuanto a las heladas, FDF indica que entre los días 1 al 5 de junio se registraron heladas entre el Valle central interior y pre cordillera, con valores entre los -2.5°C a 4.5°C en la localidad de San Felipe, Rinconada, Curimón, Santa María con duraciones de entre los 7 a 10 hrs. En aquellas localidades como Llay Llay, Catemu, Nogales y El Guindo, las heladas fueron menos intensas en mínimas; sin embargo las duraciones superaron las 5 horas, llegando a las 7 horas de duración como fue el caso de Catemu.

Dicho aspecto es muy importante, porque dependiendo de la intensidad y duración de las heladas, frutales como los cítricos, los cuales se encuentran en plena temporada, se podrían ver afectados, sobre todo en brotes nuevos y frutos cuajados en otoño. Mientras que las especies frutales que se encuentren en receso, no deben verse afectadas por esta situación.

Medidas para los agricultores

FDF recomienda a los agricultores estar atentos, ya que estamos en presencia de una masa de aire frío que se ha mantenido en las últimas semanas, esto ha producido que las temperaturas máximas y mínimas se encuentren bajas, por lo tanto cualquier evento de heladas es maximizado debido a la condición térmica que mantiene el medio en este momento.

En este escenario, aclara el informe FDF, “es importante hacer un seguimiento de las temperaturas en cada localidad, para lo cual recomendamos revisar http://www.agroclima.cl/ para actualizarse en la información de las temperaturas. Ello es especialmente importante en aquellas localidades que por sus características geográficas poseen tendencia a heladas con intensidades bajas en la temperatura mínima pero de duraciones altas”.