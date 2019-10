Tras varios años gloriosos practicando fútbol y una fugaz etapa en el running y el trekking, por intermedio de un amigo comencé a practicar el Mountain Bike (mtb). En los inicios disfruté del ciclo turismo; eran increíbles las preparaciones y logística para cada una de las rutas. Con el tiempo y la compra de las fijaciones, me entró el bichito de prepararme para mi primera maratón. De la carrera y el resultado… un papelón en la largada y un inesperado segundo lugar en la categoría. Ese año, tras diez fechas de un campeonato, obtuve un 2° lugar regional en la modalidad XCM y un título de Campeón regional modalidad XCO. Desde ese entonces hasta hoy han pasado tres años. En mi habitación cuelgan humildes pero significantes logros deportivos, y detrás de ellos las horas de entrenamiento, perseverancia y corazón.

El recién pasado 8/9 terminé mi primer campeonato en la Asociación Metropolitana de XCO, con un 4° lugar en el campeonato en la exigente master A1, en la que me medí con corredores de nivel nacional. Y si bien me terminé tomando el mtb como algo competitivo, nunca he dejado de disfrutar cada momento arriba de una bicicleta, acompañado de una hermosa naturaleza, que nos permite una conexión única y que es, a su vez, fuente de energía y de equilibrio en lo emocional. Practicar mtb ha influenciado directamente en mi desempeño profesional: hoy no tengo miedo a salir de la zona de confort. Año a año me planteo objetivos en lo deportivo y laboral, que son tomados con la misma seriedad y compromiso, tal como sucede en las carreras, donde no existen excusas para abandonar.

Detrás de un profesional y deportista, en este caso amateur, está la fuente de inspiración y motor para lograr todo lo propuesto. En este caso es la familia y, en particular, mi hijo Valentín.

En paralelo he dedicado ocho años de mi vida a la producción de semillas en el área research en diversos cultivos (soja, maíz, girasol). Tras una formación en Massai agricultural services y un provechoso paso por Pioneer (Corteva) en producción comercial, hoy ocupo el cargo de responsable girasol – research en Limagrain Chile, donde lidero dos programas de hibridación y multiplicación de semillas.

Felipe Valdivia