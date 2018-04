¿Hacia dónde se dirige la mecanización en el futuro?

Stanley Best, Director del programa de agricultura de precisión de INIA junto a Jorge Riquelme, consultor privado plantean los 3 principales lineamientos para el 2030.

¿QUÉ TIPO DE MECANIZACIÓN SE DEBIERA INCORPORAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS?

- Stanley Best: Hoy en día existe un clima súper cambiante que hace que la respuesta de las plantas no tenga nada que ver un año con otro. Se debe estar más metido en el cultivo en términos de información, para poder tener una gestión oportuna sobre los cambios que están ocurriendo en el clima. Y eso es todo lo que está pasando hoy día con la agricultura digital, que es la que va a ir automatizando la gestión para tener un buen producto. Hoy la gestión es la que dice, por ejemplo, hay que regar ahora, entonces aprieto el botón. Ese botón hoy día lo aprieta una persona, la que en el tiempo no va a estar porque va a ser todo automático.

Pero se viene otro problema: la mano de obra, ya que no hay gente en el campo, y además sale muy caro. ¿Qué va a pasar? Va a empezar, y de hecho ya está fuerte eso, lo que es la robótica en cosecha. Hoy día la mecanización en cosecha, si bien existe, no está asociada a la calidad del producto. Es decir, si cosecho mecánicamente un producto no es para fresco, sino que pasa a ser IQF. Pero ya se están desarrollando robots que van a ir en la línea de eliminar el trabajo mus- cular de la mano de obra.

-Jorge Riquelme: Debe buscar la automatización del uso de las máquinas para incrementar la capacidad de trabajo con la máxima eficiencia del uso de la energía. Para que estas máquinas tengan el éxito e impacto deseado dependen necesariamente de la información generada por las herramientas de la Agricultura de Precisión. La información que proporciona es vital para el uso de maquinarias precisas. Ejemplo de ello son la siembra de precisión con dosis variable de semillas y fertilizantes según potencial de uso de suelo, aplicaciones de herbicidas en forma específica según el estado y población de las malezas, aplicación de agroquímicos según el tamaño de copa de los árboles, entre otras y más utilidades que la información previa hace inteligente los sensores en máquinas. La eficacia de este modo de funcionamiento precisa conocer con detalle espacial y temporal las necesidades de los cultivos y poder actuar con la misma resolución espacio temporal de manera adecuada. Estas funciones, que a pequeña escala pue- den ser realizadas de manera manual, precisan de sistemas automáticos para poder ser proyectadas a las escalas de producción que la demanda precisa. Es aquí donde los robots agrícolas, entendidos como maquinaria con capacidad de desenvolverse en el entorno agrícola para capturar información o actuar sobre el terreno de manera autónoma o semiautónoma, encuentran su justificación.

¿AL 2030 LA ROBÓTICA SERÁ UNA REALIDAD EN LOS CAMPOS CHILENOS?

-Jorge Riquelme: Si no es una realidad entonces no se podrá realizar una agricultura competitiva con respecto a otros países, incluso del mismo continente. La tecnología robótica aplicada al sector agrícola se encuentra en un estado de desarrollo avanzado, con algunas aplicaciones comerciales y otras en experimentación aunque su uso es aún poco frecuente en operaciones de producción en campo abierto o bajo agricultura protegida. Sin embargo, la necesidad de reducir costos y aumentar la productividad, de manera sustentable, está dando paso a la transición de la mecanización a la automatización de la agricultura, en donde la robótica agrícola tendrá un protagonismo destacado.

¿QUÉ TECNOLOGÍAS QUE SE USAN HOY VAN A QUEDAR OBSOLETAS PARA ESA ÉPOCA?

- Stanley Best: Hay cosas que van a ser reemplazadas. Por ejemplo hoy para hacer un análisis foliar, llevo los datos a un laboratorio y espero a que me llegue la información de vuelta y de repente ya es tarde. Hoy en Europa se encuentran equipos espectográficos, que se ponen en el suelo y señalan inmediata- mente el nitrógeno, fósforo, potasio y pH.

Todo lo que sea información por la que tengo que esperar a que me llegue, en el tiempo va a quedar obsoleto y se va a reemplazar por este otro tipo, que son de bajo costo y rápido. También van a quedar obsoletas las máquinas que no tengan un tema de variación y los agrónomos que no entiendan este tipo de tecnologías. Asimismo, cada vez va a haber menos mano de obra. Existirán empresas que prestarán servicios de robótica que trabajarán 24/7.