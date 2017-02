Hoyo en uno

Comencé a practicar golf hace ocho años, impulsado por el afán de distraerme y bajar el ritmo acelerado de nuestra profesión. En alguno de los viajes que hice a Filadelfia para ver la llegada de las uvas me invitaron a practicar en un drive range; así fue la primera vez que conocí de cerca este deporte. Poco después Ana María, mi señora, me encargó unos palos para comenzar a practicar ella y fue entonces cuando los tomé para probarlos y pude más tranquilo disfrutar de golpear a esta pelotita.

Finalmente me picó el bichito y entendí que el golf es un deporte para practicar hasta la vejez. Por eso tomé clases intensas dos semanas seguidas durante el invierno. Es divertido, pero fui yo y no mi señora el que al final siguió con pasión este deporte. Le compré mi primer juego de palos a un amigo (Andrés Kaulen) y me inscribía en cuanto campeonato podía, siempre acompañado por dos agrónomos amigos, Julio Gutiérrez y Martín Silva. Ellos, como golfistas apasionados, fueron los que realmente me iniciaron en este bello deporte. Practiqué los años siguientes con más pasión que técnica, pero la verdad es que me gusta y me relaja mucho.

Tengo el orgullo de haber hecho tres hoyos en uno, aunque siempre en canchas para tres, en las cuales tienes más posibilidades. Actualmente trato de jugar cuando puedo, pero no es tanto como me gustaría. Nunca pierdo la esperanza de poder jugar al menos una vez a la semana. Cada vez que me puedo arrancar a jugar es como recargar pilas para seguir adelante. Disfruto las caminatas y las conversas que se dan durante los partidos. Es realmente un agrado jugar golf. Jordi Casas T. es Ingeniero Agrónomo y gerente técnico de Exportadora Frusan.