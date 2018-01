Huertos del Valle aumentó ventas en 40% el 2017

La exportadora está implementando un plan de inversiones de US$ 8 millones a cinco años, con el que espera duplicar su tamaño. Como un excelente año calificaron en Huertos del Valle (HDV), una de las principales exportadoras de frutos secos del país, luego de cumplir todas las metas que tenían presupuestadas el 2017, ya que las ventas aumentaron 40%, hasta los US$ 32 millones y el EBITDA superará los US$ 2,0 millones.

El 2017 comercializaron cerca de 5,5 millones de kilos de nueces, 1,2 millones de kilos de ciruelas deshidratadas, y más de 3 millones de kilos de almendras. Para la cosecha 2018, espera aumentar en aproximadamente un 35% de las compras de nueces y almendras con respecto a la cosecha anterior, y en 20% la de ciruelas.

El gerente general de Huertos del Valle, Sebastián Valdés, indicó que los buenos resultados observados el año 2017 son sólo el comienzo de un plan estratégico que llevará a la compañía a duplicarse en ventas antes del 2023. Los huertos propios llegarán a plena producción en los próximos años, y el plan de inversiones contempla aumentar considerablemente la capacidad de proceso de la planta de Paine y la construcción de dos nuevas plantas de despelonado y secado.

El año 2018 HDV proyecta expandir y consolidar su base de mercados, fortaleciendo su presencia en Asia Pacífico y Medio Oriente, y profundizando relaciones comerciales con proveedores del retail europeo, donde sus estándares de calidad e inocuidad constituyen una ventaja competitiva. “El año 2018 será el mejor año de HDV en su historia”, declara con confianza Sebastián Valdés.