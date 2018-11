Industria al alza

Se habla de biocontrol y bioestimulantes a nivel global, aparece el crecimiento como un común denominador, sobre todo al referirse a su valor de mercado. Pero además, en ambos rubros Latinoamérica se ubica como un sector al alza y en algunos casos, con un avance más rápido que el resto del mundo. Si nos remontamos unos 25 años atrás, el biocontrol correspondía a un nicho pequeño de mercado, que no alcanzaba los US$ 100 millones a nivel global. Pero en los últimos diez años el panorama ha cambiado. Hoy llega a US$ 3.000 millones y las proyecciones apuntan a que alcance los US$ 5.000 millones en 2020 y los US$ 11.000 millones en 2025. Así lo expuso Mark Trimmer, socio de Dunham Trimmer LLC, entidad especializada en la consultoría estratégica de negocios e investigación de mercados. De acuerdo a Trimmer, Europa y Norteamérica son los principales en términos de valor, pero Latinoamérica es el más rápido en cuanto a crecimiento.

“Estados Unidos y Europa hoy en día representan dos tercios del mercado en valor total y vemos que van a mantener su posición dominante, pero Latinoamérica va a comenzar a ganar lugar. En total el mercado está creciendo un 16% a 17% a nivel global, pero Latinoamérica lo está haciendo alrededor de un 18%. Esta región no es tan grande en cuanto a valor, pero definitivamente es el más rápido en su avance”, destacó el experto, quien agregó que el avance en Europa es más lento debido a que las agencias regulatorias han solicitado el desarrollo de productos biológicos en esta zona. Así las cosas se puede observar un avance de este tipo de productos en los diferentes mercados.

Un ejemplo radica en el uso de los biopesticidas, que alcanzan una participación de mercado de cerca de 20%, pero que podría crecer dada la concientización de los productores de frutas y verduras respecto de su uso. A juicio de Trimmer hay otros aspectos que influyen, entre los que destaca las ventajas regulatorias frente a los químicos, además de que se trata de productos que actúan de muy buena manera combinado con algunos químicos en un programa de integración. También se suma el tema de los residuos, que se relaciona con la demanda de los consumidores. En base a ello el experto mencionó un estudio realizado por Food Market Institute en 2016 acerca de las decisiones de los consumidores en la compra de alimentos y cómo ello impacta la salud en Norteamérica.

“Lo que vemos cuando analizamos estos hechos es que un alto porcentaje de consumidores, particularmente los más jóvenes, y todo el grupo de millenials, está tomando decisiones como un intento de evitar los residuos de pesticidas en su dieta, ya sea comprando productos orgánicos o al asistir a locales que tienen una mayor interacción con los agricultores”, profundizó.

BIOESTIMULANTES: OTRO SEGMENTO AL ALZA

Un mercado que supera los US$ 2.000 millones a nivel global y que se estima que alcance los US$ 3.000 millones al año 2021. Estas son las cifras que Mark Trimmer entregó durante su exposición al referirse a los bioestimulantes, segmento en el que Europa corresponde al sector dominante.

“Europa representa un tercio del valor de mercado, ya que se trata de uno más maduro, particularmente en la zona occidental. El resto del mundo se lo dividen Norteamérica y Latinoamérica, ambos mercados en crecimiento. Vemos que el sector de las algas es el rubro del mercado más grande, pero el de los microbios es el que avanza más rápido, por lo que vemos más crecimiento desde ese punto de vista”, comentó a lo largo de su exposición, en la que también señaló que los bioestimulantes corresponden a un segmento fragmentado desde el aspecto regulatorio. Ello, debido a que hay países en que se tratan como fertilizantes y se regulan bajo este tipo de leyes y otros que no cuentan con regulaciones que los aborden.

ACCESO A MERCADO: ASPECTO A TRABAJAR

El acceso al mercado es el común denominador al referirse a lo que falta por trabajar en esta industria, y en base a lo que Mark Trimmer realiza un contraste entre los biopesticidas y los bioestimulantes. En relación a los primeros indicó que la mayoría de las empresas se fundan y evolucionan con un enfoque dirigido a la investigación y el desarrollo, en parte porque se trata de un producto con muchas regulaciones. Pero destacó que para que una empresa tenga éxito en el largo plazo debe desarrollar un alto nivel de competencias en el aspecto de ventas, marketing, el acceso al mercado, en áreas donde el producto encaje, donde se pueda ocupar la tecnología. “Vemos una tendencia en el mercado donde ya muchas empresas están siendo adquiridas, se unen o se fusionan para tener más acceso al mercado”, profundizó. Respecto de los bioestimulantes, en contraste, señaló que muchos de estos productos son más genéricos en su naturaleza, se basan en productos comúnmente disponibles y evolucionan desde una perspectiva de ventas y marketing, es decir, desde una perspectiva más comercial.