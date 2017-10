Industria de las nueces proyecta llegar a las 200 mil toneladas el año 2025

El segundo congreso “Chile 100 mil, crecer con calidad” distintas autoridades relacionadas con el gremio, realizaron un análisis de la situación actual del sector y de los principales desafíos que enfrentan de cara al futuro. Una de las proyecciones mencionadas, es la duplicación de la producción de nueces al 2025.

El ministro (s) de Agricultura, Claudio Ternicier, comentó que el gobierno seguirá impulsando una relación público-privada en el sector no solo de los frutos secos, sino el de la alimentación en general.

Por su parte el presidente de Chilenut, Álvaro Jiménez y el presidente de Chilean Walnut Commission, Karl Samsing, confían que con el trabajo de un sector unido en toda su cadena productiva, lograrán obtener recursos que permitan el desarrollo del sector, crecer 5% anual y celebrar la producción de 200 mil toneladas al 2025.

Jiménez indicó “hay que hacer que más personas consuman nueces, o que quienes consumen, lo hagan más seguido. Y esto se hace trabajando la calidad, enfrentando la competencia desleal y con un gran espíritu de cooperación público-privada”, dice.

Samsing agregó “Chile representa hoy el 11% del comercio mundial de nueces, y se espera llegar a 18% en 2025, para ello, es clave la inocuidad de la cadena alimentaria”.

Desafíos a realizar hoy

Para observar que debe hacer la industria en toda la cadena, se realizó un análisis de los distintos actores, para ello el gerente agrícola de Huertos del Valle, Fernando Cabrera, indicó que los productores se deben preocupar de la productividad y la calidad, y que los exportadores se preocupen de seducir a los mercados internacionales. “Como productor puedo sacar una nuez de alta calidad, con meses de trabajo, pero que puedo destruir en unas horas por tener problemas en despelonado y secado, teniendo por ejemplo una cosecha sin secar en un día de abril. Hay que especializarse. Faltan estudios de peste negra, conocer las dos nuevas enfermedades existentes”.

La incógnita que dejó planteada Cabrera es “¿Seremos capaces de mantener una calidad alta con 200 mil toneladas producidas? Las nueces que llegan a China o India son nueces chilenas, y no de una exportadora en particular. Por eso, debemos realizar un trabajo en conjunto”.

Por su parte el gerente general de la exportadora La Invernada, David Valenzuela señaló “la calidad es la característica más relevante que destacan los compradores internacionales cuando nos comparan con otros orígenes. Cuando se piense en Chile, deben pensar en calidad, ése es el camino diferenciador que debemos tomar como industria. Y el mal accionar de unos, puede dañar el prestigio de todos”.

El gerente de abastecimiento de frutos secos de Derco Foods, Jason Karr hizo referencia a la visión del importador, desde el punto de vista de las exigencias del mercado. Añadiendo que son los pequeños detalles los que hacen memorable la experiencia de todo comprador, y en este sentido son claves más allá de la calidad buena y constante, el envío del producto correcto en su cantidad adecuada, y hacerlo en forma oportuna.

Respecto a los mercados, las autoridades presentaron las campañas de promoción en India y Corea y con acciones complementarias en China, como auspiciador principal de INC 2018 a realizarse en Sevilla.

El total del presupuesto son US$ 3 millones, para el mercado hindú se destinarán US$ 1,3 millones para letreros y avisos, social media local, apoyo en punto de venta, promoción in-store, seminarios, trabajo con chefs e invitación de importadores a Chile. En Corea se destinarán otros US$ 1,3 millones, siendo el principal foco de la campaña poder posicionar a Chile como proveedor en contratemporada y de alta calidad.