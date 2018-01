Industria del kiwi termina la temporada bajo en volumen pero un aumento en los retornos

Según estimaciones de Fedefruta, el año recién pasado el retorno neto a productor por kilo de kiwis llegó a un US$ 0,48, 20% más que lo registrado en 2016. El informe retrata las liquidaciones obtenidas por productores durante las semanas 20 a la 45 del año 2017 en la variedad Hayward y según categoría 1 y categoría 2.

Si bien durante 2017 se registra un considerable aumento, aún no se llega a los retornos alcanzados durante los años 2014 o 2015, cuando el retorno neto promedio estuvo en US$ 1,05 por kilo y US$ 0,51 por kilo, respectivamente.

De acuerdo al informe, en la semana 20 los retornos netos promedio por kilo para la categoría 1 estuvieron por sobre la media, registrando US$ 0,67. El peak para esta categoría se vivió desde la semana 25 a la 27, con un retorno neto promedio de US$ 0,72 por kilo. Sin embargo, ya hacia el final de la temporada, los retornos experimentaron una dramática caída, llegando a US$ 0,25 promedio por kilo en la semana 45.

En cuanto a la categoría 2 de la variedad Hayward, la semana 20 se consignó un retorno neto promedio de US$ 0,53 por kilo, experimentado el peak entre la semana 23 y la 25 cuando se presentaron retornos promedios por US$ 0,54 por kilo. Al igual que en la categoría 1, en la 2 también se manifestaron los peores retornos promedios en la semana 45, con US$ 0,20 por kilo.

Si bien la temporada de kiwis terminó bajo lo exportado la campaña anterior en un 2,8% en volumen, la sensación de la industria es positiva, debido al alza en los retornos, determinado significativamente por la escasa oferta de kiwi del hemisferio norte a inicios de temporada y la menor presencia de volumen de kiwi neozelandés, lo cual permitió el favorable ingreso y aceptación de la fruta chilena.