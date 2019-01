Las frambuesas “Santas”: una herramienta para impulsar la producción en La Araucanía

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los pequeños productores de La Araucanía, el Consorcio Tecnológico de la Fruta de ASOEX, INDAP y Corfo, conjuntan esfuerzos para implementar un programa piloto enfocado en aprovechar las ventajas de las tres variedades de frambuesa chilena: Santa Teresa, Santa Clara y Santa Catalina.

Estas variedades, también conocidas como “Las Santas”, fueron desarrolladas por el Programa de Mejoramiento Genético del Frambueso del Consorcio Tecnológico de la Fruta de ASOEX, en conjunto con la Universidad Católica de Chile, y el apoyo de Corfo. Además, hay un interés particular por dar a conocer esta variedad de berries “ya que, éstas son más productivas, más grandes y de mejor sabor que las frambuesas que actualmente están siendo cultivadas en Chile”, afirmó Sergio Maureira, Gerente del Consorcio Tecnológico de la Fruta.

Para la implementación del programa se eligió a La Araucanía por su necesidad de desarrollo en el campo y de reducción de pobreza rural, “por lo que este tipo de iniciativas las estamos mirando con mucho interés, y vamos a apoyar y colaborar para que este tipo de proyectos se conviertan en realidad, favoreciendo a la agricultura familiar campesina. Trabajar con estas frambuesas, junto a nuestros pequeños agricultores es un muy buen plan piloto para La Araucanía”, precisó el Director de INDAP, Carlos Recondo.

Para el desarrollo de este proyecto, el Consorcio Tecnológico llevó a cabo un estudio que confirmara la potencialidad que ofrecen estas frambuesas para los agricultores. Este análisis se realizó en el marco del proyecto Goodberry de la Unión Europea, dirigido por la Doctora Marina Gambardella; y se evaluó la producción de estas variedades bajo dos condiciones de cultivo: aire libre y túnel.

Actualmente, el programa apoya a 22 productores quienes ya han plantado 2.500 frambuesas y que comenzarán a dar sus frutos en marzo.

Primeros resultados

En una primera revisión sobre el programa, el Vice Presidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, y profesionales del Consorcio Tecnológico e INDAP, visitaron diversos huertos que están participando en el piloto.

La implementación ha sido positiva hasta el momento, ya que los productores han tenido resultados exitosos con la producción. Se destacaron por la “calidad de la fruta y su productividad, lo cual es clave para mejorar la competitividad de los productores chilenos, especialmente de la Región de La Araucanía”, indicó el Vice Presidente Ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel.

Esta misma visión positiva es la que tienen los productores. Ximena Abarzúa, productora del sector El Prado de Loncoche, cultiva las nuevas variedades junto a su marido, Freddy Araneda. Según recuerda comenzaron con un pequeño número de plantas en noviembre de 2017, viendo que son muy productivas. “Sin embargo, sin este proyecto con INDAP no hubiéramos podido crecer y tener más plantas. Nosotros tenemos, principalmente, frambuesas de la variedad Meeker, pero no se comparan con las nuevas frambuesas. Tenemos plantas de las tres variedades y son mucho mejores que cualquier otra. Son más grandes, más dulces y no son blandas como la Meeker, por lo que las Santas, duran más días, tienen mejor postcosecha, y lo más importante son más productivas, lo cual es muy bueno como negocio”, señaló.