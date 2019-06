Lo que Haití puede ofrecer como Marca – País está sobre todo en el ámbito agrícola

Ejecutivos de la consultora FutureBrand detallan cómo y con qué puede un país tan pobre salir a promocionarse al mundo.

El país más pobre de Latinoamérica, con un ingreso per cápita de US$ 814 (versus US$ 15.346 de Chile) y cuyos habitantes representan la tercera colonia de inmigrantes más grande en Chile, con 179 mil residentes, (INE, diciembre 2018), también merecía tener su nueva Marca – País y lema: “Una tierra, un alma”.

Así opinan quienes lideraron desde FutureBrand Chile este trabajo de marca; Marcelo Rojas, director creativo Latam y Sebastien Leroux, director ejecutivo.

“Con este trabajo, quieren mostrarle al mundo que allí también hay oportunidades para los inversionistas, principalmente en el ámbito agrícola: aceites para la cosmética, el café, ron y las naranjas amargas que son la esencia para la elaboración del licor Grand Marnier, son algunos de los productos en los que se puede venir a invertir”, dice este último. Además, hay muy buenas oportunidades en el tema outsourcing (BPO) y servicios en general, agrega.

Marcelo Rojas agrega que esta novedosa marca país, favorecerá el fortalecimiento de la identidad competitiva de Haití, e igualmente funcionaría como mercadotecnia nacional e internacional, en cuanto al comercio. “La marca estará marcando la identidad de los artículos de calidad de Haití y posiblemente contribuirá en la obtención de una ventaja competitiva, y se difundiría en todas partes, como en importantes eventos hasta en los envoltorios o empaques de los productos distintivos haitianos”.

La consultora de marca Futurebrand, atesora ya una larga trayectoria de marcas territorio como Perú, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Bután, Tahití y marcas sectoriales como Wines of Chile.

“Haití sigue asociándose a ciertas connotaciones negativas (inseguridad, inestabilidad política, desastres naturales), pero se puede corregir esta percepción. Una nueva marca permitirá atraer inversiones internacionales, fomentar las exportaciones y, por qué no, promover el turismo”, agrega Marcelo Rojas.

El desarrollo de esta nueva marca ha durado más de un año y se ha basado en una auditoría exhaustiva, con numerosas visitas al país y más de cincuenta entrevistas con diferentes perfiles clave. “La nueva imagen promueve la simplicidad, su riqueza multicultural y valora la personalidad del país, en particular su creatividad y orgullo”, dice el director creativo Latam de FutureBrand.

Haití se deshace así de su anterior símbolo en el que veíamos una flor de hibisco, muy utilizada en su sector turístico, y pasa ahora a tener un logo tipográfico que, además, se presenta en los tres idiomas oficiales del país: francés, inglés y criollo haitiano.