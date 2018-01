Luis Schmidt: “Indonesia tiene un alcance insospechado”

A mediados de diciembre Chile firmó un Acuerdo de Asociación Económica Comprehensivo (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA por sus siglas en inglés) con Indonesia, a través del cual las exportaciones chilenas podrán ingresar con preferencias arancelarias a la cuarta nación más poblada del mundo. De esta forma, Chile se transforma en el primer país sudamericano con el que Indonesia firma un acuerdo comercial de este tipo.

El acuerdo fue suscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por el titular de la cartera, Heraldo Muñoz, y el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita. Gracias al CEPA, Chile obtendrá un acceso libre de arancel aduanero para 9.308 productos, que representan el 93% de la canasta total exportada a Indonesia.

Esto se concretará una vez qu e sea aprobado por ambos parlamentos. Además, Indonesia concedió una reducción arancelaria progresiva entre 5 a 10 años, para un total de 590 productos, que equivalen al 6,2% de las importaciones originadas en Chile, cuyos aranceles serán rebajados en un 25% y un 50% respecto del arancel vigente.

Una de las principales reducciones arancelarias será para el sector agroalimentario, destacando la uva de mesa, frutos secos, flores, plantas, bulbos de flores y productos del mar. El presidente de Fedefruta, Luis Schmidt, comentó que en el mes de mayo viajaron a Indonesia junto a la Presidenta Michelle Bachelet, con el objetivo de destrabar las conversaciones del Tratado de Libre Comercio, las que se iniciaron el 2014. “Ha tenido pocos avances, pero en general nos fue bien, porque las autoridades se comprometieron a abrir el Puerto de Yakarta para Chile en esta temporada”. Las exportaciones que realizaba Chile con destino a Indonesia llegaban al puerto de Yakarta, el que fue cerrado para nuestros envíos, “porque nos consideraban país con mosca de la fruta y nosotros no tenemos dicha plaga. Otro elemento era destrabar las conversaciones del Tratado de Libre Comercio y afortunadamente el 16 de diciembre se firmó el Acuerdo de Asociación Económica Comprehensivo (CEPA)”.

¿Cuál es el potencialeconómico que tieneIndonesia?

Chile e Indonesia tienen un intercambio comercial mediano y pobre. El año pasado fueron 63 millones de dólares, de los cuales se exportaron casi 7,5 millones de dólares principalmente en uva Red Globe. Nosotros entrábamos directamente al Puerto de Yakarta, pero el año 2012 nos cerraron el puerto, donde se concentra el 80% de la población y se encuentra el gran mercado.

Nos enviaron a Surabaya, una isla que está a 800 kilómetros de Yakarta. El problema es que no contaban con las instalaciones adecuadas y las exportaciones frutícolas comenzaron a decrecer con el tiempo. Indonesia es el cuarto país más grande en población con 260 millones de habitantes, además es una gran economía, por lo que para nosotros es muy importante el CEPA, para los 9.308 productos, que representan casi el 93% de las exportaciones que nosotros tenemos a Indonesia. Además se abre una gran perspectiva, ya que Indonesia ha crecido los últimos diez años a un promedio de un 5% y eso refleja una economía que va en desarrollo.

Chile exportaba uva de mesa, kiwi y manzanas; esto va a ser muy bueno para nosotros porque si además se va abrir el puerto de Yakarta, significa que nuestras exportaciones van a pasar del 10% a un 20 – 25%. De hecho el 2017 las exportaciones de uva de mesa aumentaron de 7,5 millones de dólares a 13,8 millones de dólares. Es un gran acuerdo el que se logró y tiene en el caso de la fruticultura un alcance insospechado, se van a incorporar nuevos productos a la canasta que antes no lo hacían por aranceles muy altos y hoy tienen grandes posibilidades en Indonesia.

¿Cuáles fueron los motivos del retraso de la aprobación del acuerdo?

Comenzamos las conversaciones el 2014 y nos dimos cuenta de que los países asiáticos se toman su tiempo para concretar estas negociaciones. Indonesia protege su producción nacional, ya que para ellos la agricultura es un tema importante. Los encargados de los Tratados de Libre Comercio son los funcionarios de gobierno, pero los que sufren la buena o mala negociación es el sector privado; por eso nosotros participamos del encuentro con las autoridades en Indonesia. En la oportunidad le hicimos ver que el bloqueo del puerto de Yakarta entorpecía enormemente el comercio agrícola.

Hoy es una gran oportunidad para Chile y una gran oportunidad para el sector frutícola, que ya estaba exportando hacia Indonesia.

¿La reducción del arancelse realizará de formaparcial o inmediata?

Los Tratados de Libre Comercio o los Acuerdos de Asociación Económica Comprehensivo tienen que ser aprobados por el parlamento tanto de Chile como de Indonesia, mientras eso no ocurra el tratado no puede operar con las rebajas arancelarias correspondientes; por lo que estamos en las mismas condiciones que la temporada anterior.

¿Consideran a Indonesiauna alternativa para des-comprimir el mercado chino?

Por supuesto. Por ejemplo se proyecta que para la presente temporada exportemos 35 millones de dólares a China, lo que significa un 80% de aumento; es un mercado grande, pero con un incremento de un 80% se estima una baja en los precios. Por eso es relevante tener otras opciones y dentro de ellas aparecen India e Indonesia.

¿Cuenta con la infraestructura adecuada para el envío de fruta fresca?

Indonesia cuenta con la infraestructura correspondiente en su principal puerto de Yakarta, no así en Surayaba. Este año superamos en el doble los envíos de uva de mesa, a pesar de que estábamos enviando a Surayaba. Se supone que con el CEPA la apertura de Yakarta viene de inmediato.

¿Cuáles son las especies que tienen mayor potencial de exportación a dicho mercado?

Indonesia es una sociedad con enormes grupos de pobreza, pero la gente más acomodada consume fruta, que es más cara. Hoy en día proyectamos que la uva de mesa va a crecer enormemente, en el caso de las manzanas enviamos pagando 50% de arancel y eso va a ir a 0, evidentemente eso es una gran ayuda para nosotros. El caso de los arándanos, exportamos 100 mil dólares en una oportunidad y luego se cerró porque el tema de la logística era muy complicado; por lo que existe una gran oportunidad.

Toda nuestra paleta exportadora tiene grandes posibilidades. Otro caso emblemático son los frutos secos, ya que ellos consumen grandes cantidades per cápita. Donde ahí tenemos un mundo insospechado que nosotros no conocemos, ya que ellos se abastecen de India y de países del Sudeste Asiático, pero mañana podría ser de Chile.

¿Qué potencial tiene la exportación de frutos secos?

Indonesia tiene mucha influencia de India, donde existe una población musulmana importante y ellos son grandes consumidores de frutos secos. Antes los frutos secos tenían un arancel de un 60% y cuando ambos gobiernos aprueben el CEPA va a llegar a 0, lo que nos abre una enorme posibilidad. Cuando firmas acuerdos con este tipo de países, con una gran población, te enfrentas a mercados de alta demanda; que muchas veces como país no estás preparado para abastecer.

¿Cuáles son los desafíos fitosanitarios que deben considerar los exportadores chilenos?

Las exigencias son las mismas que hemos tenido con los mercados a los cuales expor tamos, independiente que tengamos Tratados de Libre Comercio o no. En general existe un patrón común y hay algunos mercados que son más exigentes que otros. Acá me imagino que una vez que se firme el Tratado de Libre Comercio el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tendrá las especificidades que nos vayan a exigir, pero en ningún caso van a ser superiores a lo que ya conocemos en Corea, Japón o China, ya que los márgenes son muy parecidos. Podrá haber alguna cosa especial, pero en general no creo que exista una mayor exigencia por parte del mercado de Indonesia en los temas fito y zoosanitarios.

Chile ha dado un gran paso en las negociaciones comerciales con Indonesia. Estamos cada vez más cerca de firmar el Tratado de Libre Comercio y la industria frutícola se encuentra expectante a su implementación. Se abre un mundo de posibilidades a los envíos de fruta chilenas al mercado de Indonesia, no queda nada más que esperar a que el Parlamento de ambos países dé luz verde al Acuerdo Económico Comprehensivo y poder analizar en la próxima temporada las implicancias de la apertura de este mercado para la agricultura chilena.