Luis Schmidt: “La única exigencia que tiene Chile, es que las peras no afecten las peras chilenas”

A mediados de diciembre ingresaron peras desde China a Chile, a juicio de Luis Schmidt, presidente de Fedefruta considera que es un gesto de reciprocidad. “No le puedes exigir a un país que reciba todo lo que tú le envías y tú no le recibes nada”.

Indica que la única exigencia que tiene Chile, es que cumplan con las medidas fitosanitarias, que aseguren que las peras no van afectar las peras chilenas.

“Bien por los chilenos que en contra estación, ya que podrán disfrutar de éste tipo de productos. Tenemos que estar dispuestos a la reciprocidad; por lo tanto de alguna manera si nosotros queremos exportar a un país, tenemos que ser lo suficientemente consecuente para aceptar que ellos nos importen a nosotros”.

Schmidt señaló que esto va agilizar las gestiones que se están haciendo a nivel diplomático y a nivel técnico por parte del SAG. “Si no alcanzamos esta temporada, la próxima vamos a estar con las peras chilenas en China”.

A su juicio los productores nacionales no compiten en la misma época con las peras chinas. Chile es un país pequeño, que no tiene mercado interno; nuestra fruta no está hecha para que se venda en el mercado interno.

“Estamos en el mundo moderno y hacia allá tenemos que transitar”.