Luis Schmidt: “Nuestros grandes costos son en mano de obra, que se paga en pesos”

Actualmente los productores se encuentran en periodo de exportaciones agrícolas y en algunos casos a la espera de los retornos. Es por ello que cobra relevancia el precio del dólar, ya que la mayoría de las transacciones se realizan en ésta divisa y si baja se ajustan las ganancias.

Para el presidente de Fedefruta, Luis Schmidt es una mala noticia para el sector que el dólar se encuentre bajo los $600, “porque nosotros hemos hecho todos nuestros gastos en pesos y vamos a recibir retornos en dólares con una moneda que ya ha caído bastante por debajo de los $600”.

A juicio de Schmidt hoy en día la industria no tiene desarrollada la productividad, “podríamos empezar a trabajar estos temas a contar de la próxima temporada, pero ya nuestros gastos ya se hicieron, hoy día recibir las liquidaciones con un dólar bajo los $600 no nos gusta nada y es una complicación, porque hay productos que probablemente van a resistir estas enormes bajas en el tipo de cambio, como el caso de las cerezas, nogales, paltos y avellano europeo. Hay otras especies como las manzanas y uva de mesa, que teniendo éste tipo de cambio van a tener serias preocupaciones y en algunos casos no van a llegar a barajar los costos productivos”.

Indica que los agricultores saben que cuando existe un cobre alto, llega una cantidad de dólares importante al país, “para el país es bueno que el cobre éste alto y tendremos que luchar vía productividad para resolver éste problema”.

El presidente de Fedefruta menciona que uno de los grandes costos que tiene el sector, es la mano de obra, la que se paga en pesos. “Hoy día nosotros no esperábamos ésta baja y probablemente hay especies y variedades que se van a ver resentidas, me refiero a dos especies muy importantes para el país que representan casi el 38% de las exportaciones, las manzanas y la uva de mesa”.

Schmidt añade que mientras los productores estén menos dolarizados y los costos más altos sean en peso, evidentemente que los ingresos están todos en dólares y obviamente los productores se van a ver más afectados. Hoy en día si produces nueces o cerezas, los precios internacionales hace que sea más rentable y si cae un poco el tipo de cambio lo vas a resistir mucho mejor.

Respecto a las fluctuaciones del dólar, Luis Schmidt espera que no siga bajando y “que terminemos a fines de éste año en torno a los $610 – $620, que ahí se podría arreglar el tema. Si los productores hicieron la inversión a un dólar de $640 y recibir ingresos entorno a los $590 es complejo”.v