Manuka proyecta producir 270 millones de litros de leche

La principal productora de leche en base a pastoreo controlada por agricultores neocelandeses, Manuka se encuentra próxima a materializar un aumento de capital por 22millones de dólares, equivalente a un 10% de la valorización de la compañía que posee una producción anual de 150 millones de litros de leche, la que representan cerca del 8% del total nacional.

La compañía pretende destinar los recursos a las operaciones destinadas al financiamiento de su plan de inversiones que pretende llevar de 43 a 70 las lecherías que se distribuyen en las 22 mil hectáreas donde se desarrolla el proyecto iniciado en el 2005.

Manuka utiliza actualmente poco más de 10.000 hectáreas con praderas permanentes -5 mil de ellas tienen bosque nativo- y proyectan llegar a las 17.000 el 2022, utilizando el mismo terreno con que cuenta en la actualidad, pretenden construir 27 lecherías, las que estiman producir 270 millones de litros de leche (22,7 millones de toneladas de sólidos) con un plantel de 56.000 vacas.

El gerente general de la empresa, Cristián Swett, comentó que luego de varios años donde solo ingresó capital neozelandés, finalmente hoy, los accionistas se abrieron a invitar a inversionistas chilenos. “El modelo neozelandés, que consiste en aprovechar al máximo las praderas, realizando un pastoreo de precisión, ha mostrado que es exitosamente aplicable en el sur Chile y ello ha logrado captar la atención de capitales locales. Esto no quiere decir que no existan muchos otros productores que producen leche en base a pradera en forma eficiente y otros que ocupan otros modelos, también en forma muy eficaz, es decir, Manuka no inventó este modelo ni fue el primero en traerlo a Chile, la única diferencia, es que ha logrado llevarlo a una mayor escala”.

Cristián Swett destacó que este aumento de capital “nos permite seguir adelante con nuestro plan de inversiones y estar mejor preparados para los desafíos y oportunidades que enfrentaremos próximamente”.

La participación de inversionistas chilenos, contribuirá a fortalecer el proyecto que siempre ha querido vincularse de la mejor manera posible con el territorio en el que está inserto. Es así como también, en paralelo a este aumento de capital, se encuentran trabajando junto a otros productores chilenos de excelencia para integrarnos verticalmente orientados al procesamiento, al alero del proyecto Campos Australes.