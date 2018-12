Mercado mundial de orgánicos supera por primera vez los US$ 50 mil millones

Según la Asociación de Comercio Orgánico (OTA), el 83% de las familias estadounidenses ahora compran productos orgánicos; un tipo de alimento que representa más del 5% de las ventas. Si bien es Europa el principal mercado que empuja esta tendencia, el fenómeno es cada vez más global. Por ejemplo, en la reciente edición latinoamericana de la Cumbre de Alimentos Sustentables (www.sustainablefoodssummit.com), Organis mostró que el 55% de la población brasileña reconoce el sello nacional Orgánico para productos orgánicos.

Las razones de salud son el principal impulsor de las compras de alimentos orgánicos. Las preocupaciones de los consumidores sobre los pesticidas, los organismos modificados genéticamente y las hormonas de crecimiento son los principales motivos de compra en Estados Unidos. En Brasil, el 64% de los consumidores compran alimentos orgánicos por considerarlos más saludables. Los millennials ejercen una mayor influencia, representando la mitad de las compras de alimentos orgánicos en algunos países.

Dado el tamaño de este mercado, cada vez más retailers tienen sus marcas propias. Por ejemplo, Kroger anunció recientemente que su marca Simple Truth de alimentos naturales y orgánicos superó las ventas de US$ 2 mil millones este año. En América Latina, Pão de Açúcar es el minorista líder de alimentos orgánicos. La cadena de supermercados brasileña también está comercializando activamente alimentos orgánicos bajo su marca privada Taeq.

Por su parte, el grupo minorista francés Carrefour ansía convertirse en el principal minorista de alimentos orgánicos del mundo. Actualmente está estableciendo cadenas de suministro para su red minorista internacional para lograr su objetivo de ventas de alimentos orgánicos por US$ 6 mil millones para 2022.

Adquisición de marcas

Las adquisiciones han sido el “modus operandi” de muchas grandes corporaciones. Casi todas las marcas líderes de alimentos orgánicos en América del Norte están ahora en sus manos. A medida que el mercado de alimentos orgánicos se ha expandido, las tarifas de transacción han pasado de millones a miles de millones; Danone pagó US$ 12.5 mil millones por el último año de Whitewave Foods, mientras que Amazon compró Whole Foods Market por US$ 13.7 mil millones.

La tendencia de adquisición se ha extendido a otras regiones. Unilever adquirió Mãe Terra y Pukka Herbs el año pasado. Mãe Terra es una de las principales marcas de alimentos orgánicos en Brasil, mientras que Pukka Herbs es una empresa de té orgánico con sede en el Reino Unido. Jazmín, otra marca pionera de alimentos orgánicos, fue comprada por Otsuka Pharmaceutical. Adquisiciones similares están ocurriendo en Asia.

La entrada de grandes compañías de alimentos (y minoristas en línea) está facilitando la distribución de alimentos orgánicos. Sin embargo, las normas siguen siendo un impedimento para el comercio mundial de productos orgánicos. Por ejemplo, Brasil se está aislando como exportador (e importador) ya que el país no tiene acuerdos de equivalencia para sus productos orgánicos. Por el contrario, EE.UU. Se ha convertido en un exportador internacional de alimentos orgánicos, en parte porque ha entrado en una serie de acuerdos comerciales.

En Chile, según ODEPA, entre enero y noviembre de 2018 se exportaron US$ 266,6 millones en productos orgánicos chilenos, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2016. En 2018 (ene-nov), los principales países compradores fueron Estados Unidos (US$ 164,3 millones), Unión Europea (US$ 61,7 millones) y Canadá (US$ 19 millones).

En el mismo periodo antes mencionado, entre 2016 y 2018, las exportaciones a la Unión Europea han crecido un 67,2% en valor. Los principales destinos fueron Holanda con US$ 24,6 millones; Reino Unido, con US$ 9,2 millones; Alemania, con US$ 7,6 millones; y Dinamarca, con US$ 5,1. De los países asiáticos, destaca Japón con US$ 4,5 millones.

Fuente: Foodnews Latam