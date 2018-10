Ministro de Agricultura informó que se construirán dos embalses en Ñuble

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker visitó la nueva región del Ñuble, en la oportunidad se refirió a la disponibilidad hídrica y a los embalses. “Para la región del Ñuble, que está naciendo, tener de los 24 embalses que hay proyectados para el país, dos de ellos, como el Punilla y el Zapallar es una gran noticia. Estos dos embalses van a ayudar mucho a aumentar la superficie de riego. Con el Punilla unas 70 mil hectáreas, eso da una seguridad de riego que es una muy buena noticia con una inversión cercana a los U$ 500 millones y eso, es sin duda una muy buena noticia para la región”.

Además comentó la relevancia de tener el Código de Agua “ un Código que hace mucho tiempo se está discutiendo en el Congreso y por eso nosotros queremos posicionar este tema como un tema nacional. Crear un gran acuerdo nacional, tratar el agua como un tema de Estado, no de partidos políticos, no como un tema de derechas o izquierdas. Con el agua tenemos que lograr un gran acuerdo y es por eso que compartimos el fondo con la oposición, primero consumo humano y no a la especulación”.

Otra de las materias abordadas por el Ministro Walker durante su visita fueron las ventajas comparativas que tiene Ñuble y la labor ministerial que se está realizando para abrir nuevos mercados y posicionar los productos de la zona alrededor de todo el mundo. En esa línea y consultado sobre reconversión en el sector dijo que ésta debe hacerse lentamente y que por ningún motivo dejarán de apoyar los cultivos tradicionales, los cuales tienen buenos rendimientos.