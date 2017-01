Ministros defienden principios involucrados en cambios al Código de Aguas

El pasado 22 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Reforma al Código de Aguas, ahora continua en el Senado para comenzar el trámite legislativo.

En la reunión las autoridades defendieron los principios referidos a los cambios en el Código de Aguas, en la oportunidad enfatizaron la necesidad de actualizar dicha normativa a una nueva realidad de las necesidades de abastecimiento de agua para la población y los sectores productivos.

El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, se refirió a las implicancias que ha tenido el sector agrícola con el cambio climático, indicando “creemos que tiene que quedar muy claro que este proyecto no afecta en nada a aquellos propietarios de derechos de agua que ya los poseen, que ya les han sido otorgados. No hay ninguna disposición en el proyecto que tenga efectos retroactivos sobre la disponibilidad de uso por parte de los poseedores de derechos de agua, salvo lo que tiene que ver con el no uso de estos derechos, ya que en un escenario de escasez no parece razonable que estos derechos no sean utilizados”.

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga indicó “la realidad del agua en Chile es muy distinta a la del año 81. Por un lado, está el cambio climático; por otro, el aumento de la demanda por el crecimiento económico, todo ello hace que haya escasez en muchas cuencas y esto afecta el consumo humano y las actividades productivas, por eso es que requerimos estas modificaciones al Código de Aguas”.

Ambas autoridades precisaron que la nueva legislación se basa en los siguientes principios: