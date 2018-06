New Holland Construction dio a conocer su excavadora de última generación

New Holland Construction presentó una nueva excavadora, montada sobre neumáticos WE 190 B PRO. La nueva máquina está equipada con motores FPT de gran cilindrada y elevadas prestaciones, los que proporcionan gran potencia y un par elevado. Todo ello combinado con un sistema hidráulico de tres bombas que maximiza el rendimiento de giro con una bomba especial de forma que no se desvíe potencia de las otras funciones hidráulicas, consiguiéndose así una mayor eficiencia y ciclos rápidos. Además, el motor de gran cilindrada y el sistema de tres bombas presentan menos desgaste, por lo que la máquina ofrece una mayor fiabilidad.

Entre las prestaciones que distinguen a este nuevo equipo, el brazo, disponible en tres longitudes para cada modelo, ha sido rediseñado para proporcionar una excepcional fuerza de arranque, un 5 % más que en los modelos anteriores. El aumento automático de potencia (power boost) se activa cuando es necesario, con un incremento de la presión de hasta 370 bar.