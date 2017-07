Nogaleros aprenden sobre manejo de invernal

Con el objetivo de capacitar en forma teórica y práctica respecto al manejo invernal del nogal, productores de nueces de la provincia del Limarí participaron de dos talleres organizados por el INIA.

En la oportunidad los agricultores aprendieron a que por medio del manejo invernal del nogal y su poda se puede mejorar los volúmenes y la calidad de la producción.

Giovanni Lobos, ingeniero agrónomo especialista en nogales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Intihuasi y fue el encargado de encargado de dictar ambos talleres, indicando que la poda es una de las labores más importantes que se realiza dentro de la temporada. “Esto nos permite generar la formación de centros productivos dentro de la planta, lo que a futuro se transforma en la cosecha, es primordial generar la entrada de la luz al interior de la planta lo que evita también la aparición de plagas como escamas y conchuelas”.

Tomás Araya, dueño del predio en donde se llevó a cabo el taller de Ovalle lo destacó puesto que gracias a él aprende sobre nuevas formas de poda. “Este taller sobre la poda sirve bastante ya que es un tema no muy conocido, ha variado harto las formas de podar desde que se partió con la plantación hasta hoy en día”. Añadió que con una buena poda se mejora la producción, “una buena poda ayuda a que el árbol no se sombree, no mueran dardos y no afecte la producción de las temporadas siguientes. Un buen manejo invernal favorece a partir con un árbol sano en temporada con lo cual evitamos exceso de aplicaciones de productos fitosanitarios y disminuimos costos de producción”.

Luis Leris, encargado de la oficina técnica de INIA Limarí destacó “los agricultores pudieron obtener información con respecto a qué hacer en el invierno en el manejo de suelo y en el manejo de la nutrición en el huerto pero también pudieron podar y aclarar sus dudas de poda”.