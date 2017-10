Obtienen un biocombustible que aumenta la vida útil de vehículos

El biodiesel se obtiene a partir de especies silvestres no comestibles.

Emprendedores de la firma mexicana Der Tek, obtuvieron biocombustible con cualidades superiores a las del biodiesel tradicional. De acuerdo con Jonathan Hernández Díaz, director de la empresa, el producto de la firma alarga la vida útil de la máquina del vehículo porque permite mayor lubricidad, lo que impacta sobre la reducción del desgaste entre las partes del motor.

El emprendedor mexicano manifestó que a diferencia del biocombustible tradicional, que generalmente tiene alrededor de tres meses de caducidad, el producto denominado Biodinox tiene mayores propiedades de estabilidad oxidativa, que se traduce en un aumento en la vida de anaquel del producto.

En la búsqueda de materia prima que no compitiera con insumos alimenticios, el biodiesel de la empresa se obtiene a partir de especies silvestres no comestibles como la higuerilla y jatropha. Además, se ha logrado una mejora de esas semillas para garantizar su consumo sustentable. Agregó que esas especies pueden ser aprovechadas para hacer uso de suelos que no son aptos para la siembra de productos para el consumo humano.