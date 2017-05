Orgánicos que conquistan el retail

Basta con dar una simple mirada por las góndolas de los supermercados para comprobar la tendencia de los consumidores a productos que consideren el cuidado del medioambiente o que no hayan sido tratados con agroquímicos sintéticos. Es una tendencia a la cual Chile no escapa.

Por eso es que en el año 2005 surgió la empresa Vegus cuando una cadena de supermercados se encontraba en la búsqueda de un proveedor de cultivos orgánicos con disponibilidad de tierras vírgenes, que no tuvieran presencia de pesticidas y químicos sintéticos. Al contar con terrenos en el norte de Santiago que cumplían con estos requisitos, Felipe Guzmán, gerente general de Vegus, se entusiasmó con la idea de ingresar a este negocio. “Además, nuestra familia siempre había estado relacionada con el campo y desde hace mucho tiempo con la producción de hortalizas, por lo que conocíamos los códigos del campo”, recuerda.

Precisamente el hecho de trabajar con los altos estándares del retail considera que ha sido el factor clave en su éxito. Y es que las cadenas de supermercado corresponden al principal canal de comercialización, al que se suman restaurantes, verdulerías y ferias orgánicas.

Hoy ofrecen más de 20 variedades de verduras entre las que se encuentran el tomate cherry, cebollín, rúcula, pimentón, repollo morado y diferentes tipos de lechugas. Pero los planes apuntan a más y buscan innovar en términos de oferta. “En el corto plazo tenemos proyectado ampliar la variedad de hortalizas y por ello esta temporada lanzaremos diez nuevos productos orgánicos, entre los que se encuentran los tomates de cóctel de diferentes colores, cebollas, distintos zapallos spaguettis, alcachofas y apios”, detalla Guzmán.

Otro proyecto con el que cuenta la empresa corresponde al aumento de superficie de los cultivos para así poder responder a la creciente demanda por este tipo de alimentos. En la actualidad Vegus cuenta con 100 hectáreas en Quilicura, Villarica y Lampa.

Cultivos de mayor costo

Como un proceso costoso es como recuerda Felipe Guzmán el camino para haber llegado hasta donde están hoy. Y es que según cuenta, han perdido muchas producciones para aprender a combatir de forma natural las amenazas que tienen estos cultivos.

“Al no poder ocupar herbicidas dependemos mucho de la mano de obra, que no siempre es abundante para este tipo de trabajos, y los volúmenes de producción no nos permiten mecanizar aún las labores”, profundiza.

Ambas variables generan que las cosechas sean inferiores a las convencionales y se haga más cara su producción, lo que repercute en sus precios.

Así, se tratan de productos que en promedio tienen un costo un 15% superior frente a las verduras tradicionales. En cuanto a las inversiones y rentabilidad de sus productos, indica que los cultivos que requieren una mayor cantidad de dinero para su producción son aquellos que se producen en invernaderos, tales como los tomates cherry, zapallos y rúcula. Agrega que entre su oferta, la lechuga, al tratarse de un producto con alta demanda cuenta con una rentabilidad bastante atractiva.

Uso de tecnología

La tecnificación es un aspecto que ha cobrado vital relevancia en el sector, particularmente en el área de riego, donde se requiere eficiencia, lo que ha llevado a Vegus a optar por el riego tecnificado. Guzmán agrega que el riego por aspersión es favorable cuando existen altas temperaturas.

A su juicio el desafío en este sentido pasa por contar con tecnología de punta que le entregue el agua justa y necesaria a los cultivos, dado que cada uno requiere diferente disponibilidad, sobre todo en las distintas etapas de desarrollo.

En cuanto al uso de mecanización, aclara que los procesos de preparación de tierra y siembra se realizan con tecnología mecanizada. Sin embargo, el trasplante y cosecha de las hortalizas se hace aún de forma manual ya que se trata de tareas donde cada producto se manipula con cuidado.

Así, advierte que el mayor reto de la empresa pasa por la mecanización de los cultivos, incorporando tecnología y profesionalización a la industria.

Vegus fue una empresa pionera en el ingreso de hortalizas orgánicas en el retail, segmento donde ha logrado consolidarse. Hoy cuentan con diversos proyectos para continuar su senda de crecimiento y poder cumplir con la demanda por productos libres de químicos sintéticos, una tendencia a nivel mundial, y cada vez más, en Chile.