Pesadilla para los productores de uva

Las condiciones climáticas en esta temporada afectaron a varios cultivos, entre ellos los arándanos y la uva de mesa, que debido a las altas temperaturas se produjo un adelanto de la cosecha. Como consecuencia de ello los mercados no están preparados para recibir la fruta y por ende no habían realizado la promoción correspondiente. Eso no fue todo, el problema se incrementó debido que los mercados de destino tenían mayor stock de oferta, bajando considerablemente los precios a los exportadores chilenos.

María Inés Figari indica que en la zona norte se produjo una concentración de las cosechas y en las primeras 4 semanas de enero, “Chile había llegado con un 83% más de fruta, es demasiado en las primeras semanas, ya que toda la fruta maduró al mismo tiempo; consecuencia del cambio climático”.

Comenta que la zona norte se ha visto afectada fuertemente por la sequía y todavía no se han podido recuperar por completo, “se ha buscado el mercado más cercano para que la fruta no corriera riesgos de un viaje largo, se eligió principalmente el mercado norteamericano”. Los productores de ésta zona tenían una ventana de las primeras exportaciones de uva de mesa a Estados Unidos, éste año se encontraron con variedades tardías del mercado norteamericano y peruanas. Figari indica “ellos tienen variedades nuevas, parrones nuevos, contra nosotros que tenemos parrones viejos y variedades antiguas”.

Agrega “el que tenemos, es porque tenemos un gran volumen de fruta mediana y el mercado ya no la quiere. No tuvimos la información a tiempo para tomar la decisión de no embarcar la uva ya que no tiene precio en Estados Unidos”. Comenta que algunos productores se vieron en la obligación de bajar sus precios, “los frigoríficos estaban llenos de fruta, empezó a entrar la fruta de la zona central, que venía con lluvia y no toda llego en buenas condiciones y eso termino por completar el caos. Pusieron en la misma condición toda la fruta chilena, que venía con problemas. La fruta empezó a quedar guardada en los frigoríficos, sin tener movimiento y finalmente tuvieron que pagar por votarla; fue muy terrible”.

Suma de problemas

Producto de la sequía la mayoría de los agricultores está endeudado y no han podido cumplir con los compromisos. Es por ello que la presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte está teniendo reuniones con la superintendencia de bancos, para hablar con la banca, para poder seguir moviendo a la agricultura. “Estamos en una condición que necesitamos reinventarnos, no podemos seguir así y nos encontramos con muy poco apoyo para poder cambiar variedades, para hacer algo mejor. Hoy en día hay variedades que tienen muy buen rendimiento, poca manos de obra; lo que te hace más competitivo”.

Además comenta que es necesario diversificar los mercados, “vamos a tener en SAN una sección, donde vamos a ir dando información de los diferentes mercados, para que el agricultor pueda ir analizando cómo se va moviendo la situación”.