Posgrados en placeres y sabores

Cuando hice mi doctorado en España, al sur de Valencia y pegado al Mediterráneo, hicimos gran amistad con personas que viven en “la huerta”. Una de ellas, era la tía Loly, una española orgullosa de su tierra y su gastronomía, quien los domingos preparaba paella, un exquisito plato en base a arroz, pero de grano corto, ya que es permeable a los jugos y se impregna de los sabores de sus nobles ingredientes, muy variados dependiendo de la localidad. En la zona, la paella típica era de arroz y conejo, a la cual al final se le aplicaba unas hojitas de romero. Mientras se preparaba, unas cervezas, un picadillo y, sobre todo, una grata conversación constituían la antesala a nuestro plato principal. Era el momento para los descargos, aunque en general era excelente, y digo en general porque de repente salían algunas mini críticas constructivas.

Esta gran profesora no sólo me enseñó hacer paellas, sino también cocido, y otros platos típicos, pero con la paella hice muchos intentos hasta que di con el punto exacto. La preparo como me enseñó la tía Loly: arroz y conejo y también con nuestros ingredientes, sobre todo los del mar, como mariscos secos y sierra ahumada. En mi casa dispongo de varios diámetros de paila, depende del número de comensales. Sin embargo, por lo general la preparo cuando tengo reuniones familiares o con amigos, y lo cierto es que es un plato muy apetecido, ya que cuando invito, es raro que alguien diga que no. Y sobre todo, me gusta que cuando preparo la paella se genera un momento de esparcimiento y conversación.

Marcos Mora es Dr. en Economía de la Empresa Agraria, DEA Diplomado en Estudios Avanzados de Tercer Ciclo, Ingeniero Agrónomo. Profesor de Agronegocios y Marketing Agroalimentario en Universidad de Chile.