Presentan Centro Chile-China R&D en Simposio Ciencia y Agricultura

APEC organizó el último simposio sobre ciencia y agricultura. En esta oportunidad, el investigador de INIA La Platina Sebastián Elgueta fue invitado a la sesión plenaria con su ponencia “Chile-China R&D Center for Agricultural Science and Technology: overview and future work”, donde abordó los alcances del acuerdo entre INIA y CAAS para la colaboración mutua en I+D.

En el evento Chile fue el único representante de América del Sur, entregando los hitos relevantes de este importante proyecto y futuras acciones entre nuestro país y China. Esta actividad permitió insertar a INIA y al proyecto en el continente Asiático, con la finalidad de generar nuevas redes estratégicas de colaboración científica entre investigadores de INIA e Instituciones de Agricultura de Asia.

El año 2016 se firmó un acuerdo de cooperación agrícola bilateral entre los Gobiernos de Chile y China para el establecimiento de un Centro de I+D Chile – China de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, el que contempla la instalación de una Granja Experimental en una superficie del campo experimental del Centro de Investigación Regional INIA La Platina, ubicado en la región Metropolitana. Para realizar las actividades identificadas en el acuerdo marco, el Ministerio de Agricultura de Chile designó al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) como institución ejecutora, mientras que el Ministerio de Agricultura de China designó a la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS) como organismo de ejecución de China.

A esto se le sumará el desarrollo de iniciativas de cooperación para Investigación y Desarrollo para la Ciencia y la Tecnología Agrícola, lo que tendrá como propósito promover la investigación y el desarrollo conjunto de las instituciones de investigación agrícola de ambos países y facilitar la transferencia y aplicación de tecnologías adaptables en China y en Chile.