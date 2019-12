Presentan nuevo protocolo para enfrentar escasez hídrica en uva de mesa chilena

Chile atraviesa por una de las peores sequías en varias décadas. La escasa pluviometría sumada a la falta de infraestructura para acumulación, mala distribución del agua de riego y el aumento de la superficie cultivada, son factores determinantes en la situación actual.

Bajo este complejo escenario es que Produce Marketing Association (PMA) dio a conocer un “Protocolo de Manejo en condiciones de escasez hídrica en Uva de Mesa”, preparado por Uvanova y con el aporte del Grupo de Trabajo de uva de mesa de PMA, en donde se impulsan medidas que puedan atenuar los efectos de la sequía en Chile y que llevarán a una caída proyectada de 1,6% en los volúmenes de exportación, equivalentes a 643.620 toneladas en 2019-2020.

“Con el aporte de investigadores, asesores y los mismos productores que han analizado y puesto en práctica diversas medidas de mitigación, basados en la experiencia de temporadas anteriores con estrechez hídrica, podemos cuantificar y determinar los efectos de que esta sequía genera en las plantas”, dice el representante en Chile de PMA, Andrés Armstrong.

Este protocolo sugiere medidas a nivel predial, de manejo productivo, de distribución de agua en el suelo, de cosechas, así como un cálculo de balance hídrico para cada campo.

A nivel predial, entre diversas acciones para hacer más eficiente el riego, se considera esencial una gestión interna de distribución del agua dentro del predio, con acequias en buen estado, sin malezas y revestidas; y una gestión externa, pudiendo postular a mejoras en la red de distribución a través de proyectos que se presentan a la Ley 18.450, con concursos específicos para Asociaciones de Canales. En las distintas regiones hay muchas de estas entidades que se han visto beneficiadas por estos medios, señalan en Uvanova. Aparte, la Comisión Nacional de Riego (CNR), también presta apoyo económico mediante dicha ley, en proyectos para personas naturales o jurídicas las que pueden presentar proyectos de riego como también de embalses acumuladores.

A nivel de manejo productivo, es importante considerar las pérdidas de agua para un sistema productivo en determinada localidad. El índice de área foliar o magnitud de la intercepción de la radiación es determinante en la determinación del Kc del cultivo, e incide directamente en el valor de la demanda a reponer en la ecuación de evapotranspiración.

Respecto de la distribución de agua en el suelo, es clave evitar la evaporación directa del agua desde el suelo, el control de malezas, el uso de detergentes u otros agentes humectantes, y el uso de polímeros de Hidrogel; además, mantener revisión permanente con calicatas y el uso de sensores de medición de humedad en el suelo a diferentes profundidades

Otro nivel de acción es el de programar cosechas rápidas, concentrada y efectivas que signifiquen el menor tiempo de espera y exposición de la fruta a altas temperaturas, revisar la logística de cosecha para variedades blancas (más sensibles a pardeamiento) respecto de las negras y rojas, y utilizar capuchones que cubran los pallet si el trayecto de traslado al packing es largo.

Balance hídrico y mantención de equipos

En cuanto al balance hídrico, esto no es más que cuantificar la demanda de agua que existe para la cantidad de hectáreas. Por ejemplo, en Aconcagua 1 acción permite regar 5 Has a una pbb de ocurrencia del 50% del caudal. Si esta probabilidad aumenta al 85%, la misma acción riega 3,2 Ha. A este nivel, hay que dar respuesta a 4 preguntas clave: ¿Cuánta agua se requiere para mantener el potencial productivo en un parrón de uva de mesa? ¿Todas las variedades (tempranas, de media estación o tardías) tienen los mismos requerimientos en M³? ¿Entonces, desde cuando me tengo que preocupar de no contar con estrés o falta de reposición de la demanda? Y: ¿Realizo riegos largos según lo que permita el turno o riegos cortos para alcanzar a regar mayor superficie?

Finalmente, en el protocolo dado a conocer por PMA se recomiendan ciertas precauciones en el control de operación y en la mantención de equipos que en ocasiones anulan los esfuerzos técnicos y de manejo productivo. Para ello, se recomienda disminuir pérdidas de evaporación desde el tranque acumulador protegiendo con mallas u otros (con éstas, se pueden evitar pérdidas de hasta el 40%), evitar contar con emisores tapados y/o desbocados, realizar lavados de cola y submatrices permanentemente, el uso de decantadores y de retrolavados.