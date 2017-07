Presentaron ATV Agrícola Can AM 450L, potenciada por gas licuado de petróleo

El proyecto de ATV Agricola Can Am 450L potenciada por gas licuado de petróleo o GLP, surge a partir de la necesidad de ofrecer a los agricultores, que hacen uso intensivo de la cuatrimoto, la posibilidad de ahorrar casi un 50% de dinero en combustible y evitar los traslados de bencina en bidones.

Con el apoyo y supervisión técnica de la empresa RTI de Puerto Montt, especialista en este tipo de transformaciones, se logró materializar esta tecnología limpia y segura en una cuatrimoto.

Hoy MotoArt Ltda. de Osorno, Distribuidor de Motor Doo Chile Ltda. para la marca Can Am, ofrece en forma exclusiva la confiable y robusta cuatrimoto Can Am Outlander 450L dual fuel, impulsada por gas licuado de petróleo o bencina, según se elija oprimiendo solo un botón.

Algunas de sus principales ventajas son el ahorro de combustible de hasta un 50%, fácil de operar, mayor lapso entre los cambios de aceites, nula posibilidad de sustracción o contaminación de combustible y pago de la inversión con caja chica.

El agricultor Don Mauricio Momberg, de Osorno, fue el primero en aprovechar las ventajas de esta tecnología al incorporar la primera unidad a una flota de tres en e proyecto total. En la zona de Rio Bueno, X región, Don Walter Helmrich también hará uso de esta tecnología para bajar costos de operación, en una flota de cuatro unidades Can Am Outlander 450l, Dual Fuel.

Además, el acuerdo MotoArt-CanAm-RTi-Gasco contempla el paquete tecnológico completo, vale decir la cuatrimoto, el equipo de alimentación GLP y el suministro de gas en terreno a los agricultores.