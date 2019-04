Principales desafíos en sustentabilidad de la industria frutícola chilena

Chile ha avanzado bastante en sustentabilidad en los últimos 10 años, sin embargo aun falta un gran trecho, en diversos ámbitos, para cumplir con las tendencias y exigencias que muestran los mercados internacionales más relevantes en el futuro.

Parte de la síntesis del seminario “Presente y futuro de la Sustentabilidad en la industria frutícola chilena”, llevado a cabo por Produce Marketing Association (PMA), donde su representante en Chile, Andrés Rodríguez, señaló cómo el tema de la sustentabilidad en nuestro país aborda en profundidad la arista medioambiental, pero se deja muchas veces de lado el aspecto social y económico.

En línea con lo anterior, Isabel Quiroz, Directora Ejecutiva IQonsulting, hizo hincapié en la agricultura orgánica, la cual no siempre es sustentable, pues muchas veces no incorpora a la gente o las comunidades. Tanto la agricultura convencional como la orgánica puede hacer daño al medioambiente, donde por ejemplo, esta última, utiliza cobre y azufre, técnicas ancestrales alejadas de la ciencia, afirma.

Hoy, añade, estamos viviendo una agricultura orgánica 3.0 que se caracteriza por una conversión generalizada hacia una verdadera sustentabilidad, y en donde existe un acercamiento a la industria productora de alimentos, lo que no sucedía en décadas pasadas. Pero los desafíos no son pocos: “se requieren nuevas formas de comercialización, una cadena sustentable. Segundo, abrazar la tecnología e Innovación. Y como tercer eje, difundir el verdadero valor de la agricultura orgánica, no solo como bienestar para las personas sino también para el ambiente”.

Por su parte, Angélica González, subgerente Innovación & Desarrollo de Integrity, hizo referencia a la sustentabilidad en el packaging de plástico, centrándose en los desafíos de la industria, los cuales son múltiples. Entre otros, mencionó la necesidad de que cada empresa sepa con mayor exactitud cuál es su huella ambiental; se debe avanzar en el eco-diseño, hacer envases que tengan más de un uso, envases con menos plástico (bajando los espesores), producir mono-materiales para que sean más fáciles de reciclar, no hacer envases sobredimensionados, no sobre-envasar un alimento, aumentar los volúmenes del plástico recuperado. Y claro, se requiere dar a conocer más lo que son los bio-plásticos que se hacen con masa vegetal.

“Tenemos que entrar a la economía circular, donde es clave reducir, recuperar, reciclar, reutilizar, rediseñar. Por ejemplo, en Europa, en 2040, todo deberá ser reutilizado. El desafío para la industria es el de cambiar el chip, crear conciencia e internalizar que ésta es la nueva forma de producir y de hacer negocios”, dice.

Finalmente, Javier Mozó, director comercial de MM Packaging Marinetti enfatizó la tendencia europea en packaging de la disminución de materiales menos sustentables y no-separables.