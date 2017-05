Productores de nogales buscan mayor eficiencia en la producción

El cultivo del nogal es uno de los más relevantes en Chile, tan sólo en la región Metropolitana hay más de 10.000 hectáreas plantadas, constituyendo la zona más relevante de este cultivo a nivel nacional. Es por ello que los productores buscan sacarle el máximo rendimiento a los huertos y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) realizó un día de campo para repasar aspectos técnicos en poda y manejo invernal de nogales para mejorar la producción de nueces por temporada.

Un elemento importante en obtener un mayor rendimiento del huerto, para ello es fundamental realizar un correcto manejo sobre poda en árboles nuevos, ya que influye en la estatura final del árbol y en la cantidad de ramas que tendrá en el futuro.

Juan Cortés, Administrador del Centro Experimental INIA Los Tilos comentó “la poda es una labor más del manejo de un huerto de nogales que, indudablemente, tiene otras aristas que complementan dicho desarrollo. La poda tiene mucha incidencia en la calidad de la fruta, los rendimientos de los huertos y sobre todo en la estabilidad productiva y vida útil del huerto. La gente necesita de estas actividades y nosotros tratamos de enfocarlas a productores pequeños y medianos, por lo que siempre es importante contar con el apoyo de las autoridades para repetir este tipo de eventos”.

Para Juan José Tapia, nogalero del sector de Peralillo valoró la capacitación, mencionando “la actividad fue muy buena y las explicaciones de la poda y formación de árboles nuevos ha sido excelente. Es importante saber qué cortar y qué no cortar, pero lo otro interesante es la opción de contar con tecnología de punta para economizar en las labores y de paso mejorar la producción”, afirma el productor.

En tanto, María Teresa Moya, productora de Paine, asegura que con lo aprendido tendrá árboles más sanos y productivos. “En mi huerto tengo 30 nogales y no sabía cómo podarlos y se estaban cayendo. Con las charlas de hoy ahora sé cómo hacerlo sin cometer riesgos en las plantas. Hay cosas que hacía pensando que estaban bien, pero no era así. Por ejemplo, le echaba fungicida a mis árboles y otros productos antihumedad que no eran necesarios. Son cosas que tenemos que saber si queremos tener un mejor rendimiento y ganar algo, que es lo que buscamos”.