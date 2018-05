PYL9, la clave secreta de los cultivos contra la sequía

Investigadores de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, han descubierto que las plantas diseñadas mediante ingeniería para producir altos niveles de una proteína conocida como PYL9 aumentan dramáticamente su tolerancia a la sequía en el arroz y la planta modelo arabidopsis. En condiciones de sequía, las plantas transgénicas provocaron la muerte de sus hojas viejas –un proceso conocido como senescencia– para conservar los recursos de semillas y brotes, una estrategia de supervivencia que algunos científicos de plantas se refieren como “morir y dejar vivir”.

El estudio, cuyos resultados se detallan en un artículo publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, ofrece una visión de los mecanismos de supervivencia de las plantas ante la sequía y presenta un posible medio para proteger los cultivos de estrés por sequía grave.

Los investigadores detectaron que alterar las plantas para que sobreexpresen PYL9 las hizo muy sensibles al ácido abscísico (ABA), que regula el crecimiento y el desarrollo y dirige la reacción de las plantas al estrés. Así, PYL9 en el arroz transgénico consiguió una tasa de supervivencia del 50% después de dos semanas de sequía en comparación con el 10 por ciento de supervivencia en el tipo de arroz salvaje.

Lectura de foto: Yang Zhao, investigador de Purdue. Fotografía: Purdue Agricultural Communication photo/Tom Campbell.