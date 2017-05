Representaste de Taiwán visitaron industria de las manzanas chilenas

Una misión técnica del Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) de Taiwán visitó la región del Maule, donde supervisaron cinco plantas frutícolas y huertos de manzanas de las provincias de Curicó y Linares.

La visita estuvo encabezada por Chih-Wei Yang, inspectora del organismo fitosanitario de Taiwán quien se reunió con el Director Regional del SAG Maule, Cristián Lara, y funcionarios del programa de certificación fitosanitaria del Servicio en la región.

Taiwán es uno de los mercados relevantes para la industrias de las manzanas, especialmente para la variedad Fuji, que en la región del Maule concentran la mayor superficie.