Respaldo científico cataloga las ciruelas deshidratadas como “superalimento”

Muchas veces se escuchan críticas a los “superalimentos” que dicen que es un concepto creado por el marketing y que carece de respaldo científico. Pero en los últimos años se ha acumulado evidencia científica suficiente para considerar a las ciruelas deshidratadas como el mejor alimento para el tratamiento de la osteoporosis, pandemia que afecta a personas mayores, especialmente a las mujeres.

“Al revés de lo que se menciona, a este producto es muy posible que le falte marketing para dar a conocer sus grandes beneficios”, dice el director ejecutivo de Chile Prunes, Andrés Rodríguez. Respecto a sus ventajas nutricionales, añade que “estamos frente a un producto espectacular con alto nivel de antioxidantes, alto en fibras y que combate a la osteoporosis, es más, que regenera la densidad ósea ya perdida”.

Las ciruelas deshidratadas han demostrado ser, además, una excelente alternativa alimenticia: proporcionan cantidades importantes de fibra, potasio, vitamina K, boro y diversos compuestos antioxidantes.

En cuanto a su valor calórico, las ciruelas nos aportan 240 calorías por cada 100 gramos, siendo que la ración diaria recomendada es de 50 gramos. A diferencia de lo que muchos pensarían, este alimento no tiene azúcar añadida.

Respaldo científico

Estudios en PennState (Pennsilvania) de Mary Jane De Souza, PhD, con mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea, revelan que una dieta con ciruelas secas, les ayudan en la densidad, geometría y fuerza ósea. Lo que se produce son “aumentos en los marcadores de la formación ósea y la disminución de los marcadores de la descomposición ósea; las ciruelas secas pueden interactuar con las moléculas de señalización en la vía de recambio óseo que dan como resultado una mayor formación ósea y una menor descomposición”, indica su informe.

Tom Wallace, del Departamento de Nutrición y Estudios de Alimentos de la U. George Mason en Virginia (EE.UU.), ha estudiado el ensayo clínico sobre la acción de algunos alimentos en la osteoporosis y la osteopenia (reducción de la masa ósea). De numerosos estudios en mujeres menopáusicas, con o sin osteopenia, se desprende que la ingesta de 1 porción (50 gr) o 2 porciones (100 gr, o 8-12 frutos) por día de ciruelas secas, durante un período de entre 3 meses y 1 año, ha mejorado significativamente la densidad mineral ósea.

La Dra. Nancy Turner, científica investigadora del Texas A&M AgriLife Research en College Station, ha estudiado diferentes intervenciones para proteger contra la pérdida ósea inducida por radiación. Su investigación “Dried Plum Protects from Bone Loss Caused by Iodizing Radiation,” – La Ciruela Seca Protege Contra la Pérdida Ósea Causada por Radiación Ionizante –, ha sido recientemente publicada en Scientific Reports.

Otras instituciones involucradas en el estudio fueron el Laboratorio Óseo y de Señales del NASA’s Ames Research Center, el departamento de Oncología Radiación de la Universidad de California-Irvine y la división de endocrinología de la Universidad de California-San Francisco.

El estudio mostró que consumir ciruelas secas puede proteger contra la radiación ionizante que aumenta el daño por oxidación en tejido óseo y tiene como consecuencia un desequilibrio en la reestructuración de los huesos.

El mercado de ciruela deshidratada

Nuestro país es el principal exportador de ciruela deshidratada en el mundo. Durante 2017 los envíos, que alcanzaron 76.515 toneladas, equivalentes a US$ 175 millones, llegaron a 80 países. Estas cifras representan un incremento de 9,1% en relación con las 70.105 toneladas que se registraron en 2016.

Esta tendencia en las exportaciones, también se ve reflejada en un creciente consumo interno que obedece a las tendencias por el consumo de productos saludables. No solo se ve un aumento en las categorías de frutos secos y deshidratados en general, sino que en ciruelas deshidratadas se observan distintas presentaciones y empaques, incluso como snack para que los niños lleven al colegio, modalidades de uso que no se veían años atrás.