Retornos de exportación frutícola en primer trimestre disminuye respecto al año pasado

Los retornos generados por las exportaciones de alimentos acumuladas en el primer trimestre de 2020 fue un 5% inferior a igual período del año anterior. Eso se compara con un descenso de 4% en las exportaciones globales del país y con una disminución de 26% en las exportaciones forestales. Cabe mencionar que a febrero, las exportaciones de alimentos mostraban una baja de 7% en relación al primer bimestre de 2019, lo que en cierto sentido es una mejoría relativa del comportamiento del sector.

Particularmente en el sector agropecuario, las frutas mostraron una disminución porcentual en los retornos de las exportaciones. La cereza pasó de $US 1.002 millones a 985, representando un -2% respecto al año anterior, la uva de $US 624 a 578, lo cual representa un -7%, la manzana de $US 59 a 54, es decir un -8%, la ciruela de $US 161 a 128 lo que se traduce en un -20%, y la palta pasó de $US 89 a 68, es decir, un -24%, respecto al mismo periodo del año anterior. El arándano fue el único que reflejó un ligero aumento pasando de $US 420 a 433, lo que representa un +3%.

Excepto por el aumento en el valor de las exportaciones de carne de cerdo (53%) del primer trimestre de 2020, carne de ave (16%), moluscos y crustáceos (13%) y frutas congeladas (12%), en el resto de los productos se aprecian bajas importantes. Las disminuciones más marcadas en 2020 se registran en paltas (-24%), ciruela fresca (- 20%), salmón y trucha (-14%), fruta deshidratada (-11%), jugos de fruta (-10%).

El valor de las exportaciones de alimentos en el mes de marzo de 2020, es similar al menos al registro alcanzado en los últimos 4 años, pero no supera el nivel histórico de marzo de 2014 cuando se anotaron retornos por US$ 1.873 millones.