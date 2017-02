Robos en el campo, una cruda realidad

Los robos en los campos son cada día más frecuentes, afectando principalmente a fruticultores quienes realizan la denuncia correspondiente en la fiscalía, en muy pocos casos han logrado recuperar algo o penas para los delincuentes.

Para el experto Matías Araya de Araya & Cía. Abogados, muchísimas de las causas han terminado archivadas, no han sido seguidas y los responsables han quedado impunes, por lo que los productores víctimas de robos en los campos han empezado a no creer en la justicia chilena, que “se vuelve contra las víctimas y no contra el que roba”.

Matías Araya comenta que la cantidad de causas obliga a un fiscal enfocarse en casos que son absolutamente evidentes o de connotación pública muy grande, y dejar de lado otros que no serían archivados si existiese el apoyo de abogados que estén defendiendo los intereses de la víctima, y así puedan facilitar el trabajo de la justicia, perseguir a los responsables y conseguir la formalización de los eventuales delincuentes identificados.

“Aquí yace un problema y el sistema procesal penal chileno necesita claramente, en favor de la víctima de un robo o delito en general, la actuación de abogados querellantes para que la denuncia se haga efectiva, un abogado que esté encima del fiscal, que esté persiguiendo que se realicen las gestiones, que le entregue las pruebas necesarias al fiscal y le garantice que se trata de un caso que, efectivamente, podría ir a un juicio oral”.

Robos en el agro

En la industria agrícola chilena en general, se han visto casos de robos relacionados a productos de fácil comercialización, como las nueces, que son no perecederas y han sido de especial interés de los delincuentes, o de cerezas incluso por su valor, a pesar de sí ser perecibles. También está el abigeato no solo en la zona sur, sino en diversas regiones agrícolas del país donde los productores tienen animales, los cuales son sustraídos desde los predios y posteriormente faenados.

Araya indica que los robos se han extendido a insumos agroquímicos, los cuales también son distribuibles y comercializables, entendiendo que al delincuente le interesa un producto que pueda vender u obtener dinero rápidamente. “Lo complejo es que al ser comercializados estos insumos obtenidos mediante un robo, un productor o encargado de abastecimiento corre el riesgo de cometer el delito de receptación, por lo que solo queda insistir en que las empresas solo consideren comprar productos a los distribuidores establecidos”.

Para los expertos en materia legal, la solución pasa por las organizaciones de agricultores a nivel nacional y regional, que puedan acceder a una asesoría legal reactiva que permita conseguir el apoyo de los fiscales, perseguir a los delincuentes, dar una capacitación preventiva de procedimientos y protocolos para que los asociados a los gremios tomen los resguardos.

Araya señala que los delincuentes se han dado cuenta de que el robo en los campos tiene un enorme valor económico, uno que pierden los productores al ser víctima de estos robos, y eso es algo que no solo hay que sensibilizar en la opinión pública. También hay que darle un cauce legal para que las denuncias efectivamente lleven a los resultados esperados, y mostrar a los que roban que ya no será tan fácil perpetrar estos hechos.