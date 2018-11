SAGOFisure analizó el presente y el futuro de la industria agropecuaria

El año pasado Sago de forma inédita suspendió la muestra ganadera, más antigua de nuestro país, que en esa oportunidad cumplía 100 años, debido a una determinación del Ministerio de Salud de la época.

Christian Arntz, presidente de SAGO indico “creemos, además, que las actuales autoridades no han señalado con la suficiente fuerza que la evidencia es categórica al señalar que las tesis esgrimidas por Salud no fueron comprobadas. En Chile existe evidencia más que suficiente que indica que fiebre Q siempre hubo en nuestro país, y sus escasos hallazgos se deben a que hasta el año pasado nunca se había buscado”.

Pero no todo fue analizar lo sucedido el año pasado, también Arntz realizó una mirada al futuro, indicando que Chile está llamado a jugar un rol preponderante para entregar alimentos de calidad a un mundo que crece en población de manera exponencial. “Los gremios del sur agrupados dentro de esta Corporación, entre ellos SAGO, Aproleche, Agrollanquihue, Cámara de Comercio de Osorno, y de la Región de los Ríos, como SAVAL y APROVAL, buscamos generar oportunidades de desarrollo y bienestar para grupos sociales vulnerables en el sur de Chile, mediante la articulación de proyectos multiculturales público-privados, con énfasis en educación, turismo, comercio, emprendimiento e innovación social, preservación, difusión, promoción y fomento de la cultura, costumbres y tradiciones de la actividad silvoagropecuaria de esta parte del país”.

Añadió que están dispuestos a colaborar en la tarea de hacer de Chile un mejor país. “Es como parte de la Corporación de Desarrollo del Sur que estamos convencidos de que es absolutamente necesario ampliar el Plan Araucanía al resto del sur, dada la importancia de la población huilliche y los grandes rezagos en materia de desarrollo que persisten en la zona costera de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, donde se concentra su población”.

Agua un tema relevante en el sur

Ante el proyecto que modifica el Código de Aguas, SAGO sigue atentamente la discusión y les propreocupa que aún no se haya puesto el foco en lo básico: la agricultura ocupa apenas el 12% del agua dulce para producir alimentos y dar trabajo de calidad, pero, sin embargo, se nos apunta como la fuente de los problemas de abastecimiento que existen en algunas zonas del país.

Al respecto el presidente de Sago señaló “somos enfáticos al señalar que estamos conscientes de que las instituciones públicas en general, y la DGA en particular, quedaron rezagados en más de 30 años respecto de la evolución que ha experimentado el país, constituyéndose en un lastre para el desarrollo. Por otro lado, establecer plazos para la vigencia de los derechos es innecesario, porque basta con encarecer las patentes por no uso. Plantear limitaciones en el tiempo, en cambio, restringe la certeza jurídica y de abastecimiento, en proyectos de lenta maduración como son todos los relacionados con recursos naturales. La ley actual consagra todas las atribuciones que el ministro reclama, y si algo debiera asumir por transparencia, es que los servicios públicos responsables de estas materias no han tenido los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las responsabilidades que la ley les encomienda.

Otros puntos a considerar

En materia de la Reforma Laboral, agregó “esperamos que la mesa técnica creada para el abordaje de esta problemática genere prontos cambios para terminar con las incertezas jurídicas que ha provocado la reforma laboral del gobierno anterior. Es hora de enfrentar hechos como la excesiva judicialización y avanzar en la modernización del Código del Trabajo, para dar cuenta de las nuevas realidades en materia de jornada y adaptabilidad laboral, entre otras”.

Desarrollo productivo

En cuanto a la industria lechera, Arntz comentó que el clima de permanente conflicto dentro de la cadena no conduce a ninguna parte y por ello somos categóricos: la guerrilla de la leche debe terminar de una vez por todas, antes de que ésta acabe con el sector. Dentro de esto, por supuesto que incluimos el insistente e inaceptable ataque de industrias como Watt´s a la cooperativa Colun. Por consiguiente le decimos lo siguiente: “si ser cooperativa es un tan buen negocio, pues bien, conviértanse en una de ellas y pierdan cuidado que encontrarán en nosotros a sus primeros socios”.

Mencionó “Hoy, con mucho orgullo, podemos dar cuenta que el proyecto de integración vertical orientado al procesamiento de leche, Campos Australes, dio inicio a su funcionamiento comercial, con la aprobación del modelo de venta en conjunto de sus socios, los que determinaron, además, que esta empresa será una cooperativa, decisión que hizo aumentar significativamente el interés de los productores para integrarse al proyecto”.

“Las cooperativas representan una oportunidad para el desarrollo de la economía y de la agricultura del país”.