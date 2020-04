Se estima aumento de 6% en exportación de cítricos para la presente temporada

El Comité de Cítricos Asoex, prevé para la temporada 2020 un aumento del 6% en el volumen en las exportaciones de cítricos. Lo que se traduce a un volumen total de envíos de 353.00 toneladas. Las mismas estimaciones indican que la mayor alza será por parte de las mandarinas, con una variación de 24%, de acuerdo a la temporada anterior, seguido por las clementinas con 21%. Sin embargo, las naranjas presentarán una baja del 13%, mientras que los limones no tendrán una variación importante.



Por especie



Las clementinas tendrán un volumen de exportación de 61.000 toneladas, lo que equivale a un crecimiento de 21% en comparación a la temporada anterior. Mientras que el volumen de exportación para las mandarinas será de 115.000 toneladas, lo que se traduce en un aumento del 24%, en comparación al período anterior.



El crecimiento de ambas especies se debe al aumento de las plantaciones durante los últimos 10 años. “Se estima que se han plantado a un ritmo de más de 600 hectáreas anualmente y que la superficie actual ya supera las 9.000 hectáreas, por lo que la entrada en producción de los huertos nuevos se refleja en la oferta exportable”, comenta Juan Enrique Ortúzar, presidente del Comité de Cítricos.



Las naranjas tendrán un baja en el volumen de las exportaciones, llegando al envío de 87.000 toneladas, equivalente a un 13% menos que la temporada anterior. Para Ortúzar, la baja no es significativa, porque “en general para la naranja ha estado más difícil que para las mandarinas y limones, por lo que el ritmo de plantaciones ha bajado y en algunos casos los productores han preferido reinjertar o arrancar y replantar con otra especie”.



Finalmente, en cuanto a los limones, las exportaciones se mantendrán sin variación, y se espera el envío de 90.000 toneladas, para este año.



La sequía ha afectado a varias regiones a nivel mundial desde hace unos años, y en Chile podría tener algún efecto en algunos sectores de cítricos, lo cual se podrá evaluar con la temporada más avanzada.



Exportaciones en tiempos de Coronavirus



En cuanto a cómo se podrían ver afectadas las exportaciones de cítricos por la contingencia mundial y nacional producto del coronavirus, el Comité de Cítricos, es claro en señalar que aun “es muy prematuro para aventurarse a especular el impacto de una situación tan compleja como ésta. El mercado nacional como el mercado mundial necesitan que se mantengan el suministro de frutas. Y el consumo de los cítricos que son frutas ricas en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, pareciera ir en aumento”, interpreta el ejecutivo del Comité.