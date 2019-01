Llaman a retirar partidas de fruta chilena en EE.UU. por posible caso de listeria

El pasado 24 de enero la FDA (Foods and Drugs Administration) de Estados Unidos recibió de parte de la compañía Jac. Vandenberg Inc, distribuidora mayorista de fruta fresca en Yonkers, New York, un llamado para retirar algunas partidas de duraznos, nectarines y ciruela. Ello dado que un programa de muestreo de rutina realizado por la empresa empacadora reveló que algunos productos contenían esta bacteria.

La fruta mencionada fue distribuida en los estados de Alabama, California, Georgia, Alabama, California, Georgia, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, West Virginia y Virginia y distribuida por las tiendas ALDI, Costco, Fairway Market, Hannaford, Market Basket y Walmart.

La posible contaminación está siendo investigada en profundidad y todavía no se conocen los resultados de ella. El SAG se encuentra en este momento recabando información al respecto. Siendo las 17:00 en Chile del lunes 28 de enero, este organismo está redactando un comunicado para dar a conocer mayores detalles acerca de este caso de retiro de fruta por posible contaminación con Listeria.

Fuentes: FDA, ASOEX, SAG