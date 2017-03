Sector frutícola se refiere al Proyecto de Reforma del Código de Aguas

La Asociación de exportadores de fruta de Chile (Asoex) expuso ante Comisión de Recursos Hídricos del Senado, la visión del sector sobre el Proyecto que Reforma el Código de Aguas, en la oportunidad Ronald Bown afirmó estar de acuerdo en la necesidad de reformar el Código de Aguas, pero también puntualizó que hay aspectos establecidos en el Proyecto de Reforma que requieren necesariamente de un análisis profundo.

En cuanto a las materias en las cuales hay concordancia, Bown comentó “estamos de acuerdo en la necesidad de Reformar el Código de Aguas. Así como también consideramos importante la priorización del consumo humano, en los términos establecidos por la reforma. Apoyamos las sanciones al acaparamiento y la especulación sobre derechos de aprovechamiento de agua. Al mismo tiempo que creemos fundamental incentivar la inscripción de los derechos de agua y castigar su incumplimiento”.

Agregó que comparten la idea de sancionar el no uso efectivo del agua, así como de igual forma apoyar el Proyecto de Ley que aumenta las facultades y multas aplicadas por la DGA, ante el no uso efectivo del agua.

Existen ámbitos que requieren un mayor análisis y aclaración, Bown precisó como es el caso de temas referidos al cambio de uso del agua, la duración de los nuevos Derechos de Aguas (DAA), las sanciones que se aplicarán al no uso de los DAA, así como también la regulación respecto a las aguas subterráneas, y el caudal ecológico. “Como Asoex compartimos los objetivos rectores de esta reforma, pero consideramos que se deben analizar, con mayor detalle, los posibles efectos no deseados que ésta puede provocar en la gran mayoría de los agricultores que utilizan diariamente el agua, para sus procesos productivos. Creemos que se debe aprovechar esta Reforma para buscar incentivos a la mejor utilización de los derechos de agua”.

Como Asoex, Ronald Bown ofreció la colaboración permanente a la Comisión para avanzar en la reforma.

Los exportadores expusieron que en la forma que está redactado el Artículo Primero Transitorio podría interpretarse que esta Reforma al Código de Aguas, que se aplica íntegramente a los Derechos de Agua (DAA) vigentes al día de hoy. “En consecuencia, estimamos necesario aclarar la redacción, con el fin de reflejar claramente que no afectarán los DAA vigentes”.

El Presidente de Asoex , indicó en la obligación de informar el cambio de uso del agua a la DGA, según lo indica el Artículo 6 del Proyecto, ya que, la Cámara anteriormente habría rechazó la sujeción del otorgamiento del derecho a una actividad productiva específica, y por lo mismo no se entendería que se persista en disposiciones que se refieren a un cambio de uso no existente en el proyecto.

En el caso de sancionar el no uso de los DAA, el representante de Asoex dijo que se está, plenamente de acuerdo, pero que algunos aspectos resultan excesivos, como es el caso de que las obras “suficientes y aptas” para la efectiva utilización de las aguas, comprendan instalaciones intraprediales. “Por otra parte, no entendemos la coexistencia de dos sistemas de sanciones: el pago de patentes y el remate de los derechos por el no pago de éstas, así como la nueva sanción de extinción del derecho. Creemos que el fortalecimiento del sistema de patentes es un camino adecuado para lograr el uso efectivo de los derechos. Así lo demuestran las devoluciones realizadas en estos últimos años. Asimismo nos preocupan los efectos en el financiamiento bancario en relación a esta nueva sanción, y entendemos que no somos los únicos en plantear este aspecto, pues el representante de BancoEstado señaló sus aprensiones al respecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara”.