Simposio de uva de mesa llega a Chile el 2020

En Italia se realizó el VIII Simposio internacional de uva de mesa, reuniendo a expertos de varios países para conocer el nivel de la industria de una de las frutas con mayor consumo a nivel mundial. En representación de Chile, se hizo presente INIA, PUC y Uvanova, quienes indicaron que participar de estos eventos se gana en aprendizaje, además permite interactuar con destacados investigadores de diferentes áreas.

Gabriel Selles, coordinador de Programa Nacional de Frutales de la INIA, comentó “este tipo de actividades permite ir visualizando hacia dónde se mueve la tecnología, estrategias para abordar y solucionar problemas locales, y establecer contactos con otras entidades homólogas (institutos tecnológicos o universidades) para estructurar proyectos de I+D+i de carácter internacional, en algunas áreas relevantes”.

Uvanova expuso sobre la experiencia y datos recopilados en el Estudio de nuevos sistemas de conducción, en específico Open Gable y su aporte en lograr mejorar la calidad y condición de las uvas de exportación.

Durante el encuentro se expusieron distintos temas relevantes para la industria de uva de mesa a nivel mundial, uno de los mayores desafíos presentados es cómo enfrentar el cultivo de la uva en diferentes áreas del mundo y sus climas, lo que obliga a técnicas y aplicación de tecnología diferentes. Carolina Cruz, presidente de Uvanova indicó que las nuevas variedades también fueron tema expuesto en algunas exposiciones. “Sin embargo, lo más satisfactorio es saber que las uvas siguen creciendo en volumen, aceptación y demanda por parte de los consumidores”.

Selles indicó que como INIA expusieron temáticas relacionadas con el avance y enfoque del programa de mejoramiento genético de la institución, destacando herramientas novedosas el uso de marcadores moleculares para apirenia, la incorporación de genes de resistencia a enfermedades, mediante cruzamientos, al fondo genético de los próximos parentales, y las selecciones secundarias y avanzadas que se convertirán en potenciales variedades en los próximos años.

El coordinador del Programa Nacional de Frutales de la INIA añadió que en la línea de tecnologías se presentaron trabajos relacionados con requerimientos hídricos, coeficiente de cultivo y su estimación con el desarrollo de índices vegetacionales que pueden ser determinados a partir de imágenes satelitales (Landsat por ejemplo) o a partir de imágenes capturadas por drones. También se presentaron resultados preliminares de trabajos de manejo de riego bajo cubiertas plásticas, en variedades blancas y de color.

Sede Chile 2020

Los representantes chilenos valoraron que nuestro país sea la próxima sede del IX Simposio de Uva, indicando “nos llena de alegría, pero también sabemos nos impone un tremendo desafío. La unión entre estas tres grandes entidades nos permitirá preparar con excelencia el siguiente Simposio”.

Carolina Cruz añadió “lo principal en esta ocasión es tomar este desafío con mucha responsabilidad, profesionalismo y con la confianza que haremos la diferencia para mejorar más el nivel de esta gran reunión. Debe ser una oportunidad para mostrar lo que somos: el principal país exportador de uvas al mundo, la calidad de sus investigadores y profesionales ligados a la uva, además de la experiencia, visión y perseverancia de los productores chilenos”.

Selles especificó que durante el simposio se pudo tener una buena idea de la producción y el comercio de la uva de mesa en el mundo. “En la sesión Recursos Genéticos y Nuevas Variedades, interesante resultó conocer la rica fuente de recursos genéticos que presentan países como Armenia, país cercano al centro de origen de la uva de mesa y el avance en nuevas variedades de e diferentes programas en el mundo, incluido nuestro país”.

Otro desafíos presentados estuvieron vinculados a la protección de cultivos, técnicas en el control integrado y biológico de plagas y enfermedades; en Fisiología de la vid, temas relacionados con reservas nutricionales, manipulación de fuentes de suministro y sumidero de carbohidratos y uso de agua; en técnicas C, manejo de riego y cultivos protegidos, y temas relacionados también con poscosecha, con temas de sabor, atmosfera modificada y envases inteligentes.

Selles añadió “creo que nuestro país enfrenta desafíos no menores, aumento de productividad, con nuevas variedades, de mayor rendimiento y fácil manejo y además de buena poscosecha. En este punto la generación de variedades locales es fundamental. El uso de sistemas de conducción que requieran menos mano de obra, en este punto no solo se trata de un cambio de estructura del sistema, sino cambio en los manejos agronómicos (carga por planta, relación hojas/fruto, fertilización, etc.), enfermedades que puedan impactar en calidad y condición de fruta y su pos cosecha; por lo tanto, hay un trabajo de investigación aplicada que hay que realizarlo”.

A juicio del investigador de INIA en tres años más, cuando se realice el simposio, será la oportunidad de presentar al mundo las innovaciones y avances en I+D de la industria de la uva de mesa en Chile.