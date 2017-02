Sobre las nubes

Ahí, en el límite, al borde del cielo y justo por encima de las cumbres. La ubicación no es caprichosa y, si bien tiene todos los condimentos de una aventura, el objetivo es puramente científico.

Lo que se observa es un Domos-Lab a 1400 m.s.n.m., cercano a la cumbre nevada del volcán Mocho Choshuenco y que fue instalado en el lugar donde el bosque es reemplazado por vegetación baja altoandina.

Con esta imagen, la investigadora María Paz Peña, del Instituto de Biodiversidad, Conservación y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, obtuvo el primer lugar 2014 del concurso “La Investigación en la Universidad Austral de Chile”, organizado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la UACh, en conjunto con la Dirección de Vinculación con el Medio.

Más allá de la espectacularidad de la imagen, lo que se buscaba era estudiar la respuesta fotosintética de los árboles en altura, comparando diversas especies perennes a lo largo del gradiente de altura en los Andes centrales. La investigación forma parte del Proyecto Fondecyt 1120965: “Climate Variability and Ecological Processes in High Elevation Forest from Tropical and Patagonian Andes”.