Tecnología de confusores sexuales se desarrolla para combatir plaga local

La polilla de color dorado, es un insecto nativo de Chile y es de importancia cuarentenaria para mercados como EEUU, China y Europa, principales destinos de la exportación de fruta. Es decir, su sola presencia provoca el rechazo inmediato de la producción enviada.

Juan Carlos Galaz, ejecutivo de innovación agraria de FIA comenta que se busca erradicar la plaga por medio de la confusión sexual, por medio del manejo de feromonas. Explica que es un gran hito ya que dicha tecnología se ha desarrollado principalmente en el hemisferio norte para plagas que son de importancia en dicho mercado, “para plagas nacionales como el caso de la polilla Proeulia auraria, es un insecto propio de nuestro ambiente. Por lo que las grandes compañías no habían desarrollado esta tecnología para su control, por lo que es un avance desarrollar la tecnología en Chile”.

Galaz indica que la plaga no causa daños en forma directa, sino que la industria se ve afectada desde el punto de vista económico. “Se puede observar en muchos cultivos en nuestro país, al ser nativa, no causan gran daño; pero si generan daños en lo comercial”. Cuando la plaga va en un embarque de fruta, son rechazados de inmediato, ya que es una plaga que no se encuentra en otros países. El ejecutivo de FIA que debido a ello es una plaga compleja, porque el principal daño es el rechazo de la partida de fruta, como arándanos, cerezas, ciruelas, duraznos, manzanas e incluso flores”.

El objetivo según Juan Carlos Galaz es combatir la plaga con tecnología que no sean productos químicos. “La tecnología de confusión sexual tiene muchas posibilidades de implementarse en Chile con ésta plaga y otras también”.

Explica que se buscaba una tecnología que no sean s químicos, para bajar la presencia de la plaga en los campos. Con la utilización de confusores sexuales Galaz señala que bajaron significativamente las capturas, llegando casi a cero. “Lo fundamental es que el productor tenga conocimiento de las plagas que lo afectan y que aprenda a identificarlas; de esa manera va a poder aplicar las medidas adecuadas”.

Se proyecta que la tecnología podría estar disponible la próxima temporada y así tener cifras concretas de la captura.