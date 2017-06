Temporada de contrastes

En Copiapó las variedades más tempranas de uva sin semilla, particularmente las rojas, tuvieron un par de semanas de adelanto en la cosecha, lo que se trasladó también a los valles del Huasco, Limarí y del Elqui. De esta manera, los cuatro valles del norte chico estuvieron cosechando al mismo tiempo, básicamente Flame Seedless, situación que posteriormente se tradujo en el peor escenario para esta variedad.

Se generó una saturación de mercado en Estados Unidos, ya que la gran cantidad de fruta chilena llegó a un destino que ya contaba con reservas mayores a otros años, además de nuevas variedades provenientes de Perú. Por ello es que gran parte de la fruta de diciembre-enero se vendió a menos del costo de producción. “El resultado de la temporada para los productores de Copiapó de uva de diciembre sin semilla hasta el 15 de eenero va a ser históricamente malo”. Así lo advierte Gustavo Ricke, ex subgerente zonal de la Exportadora del Monte, quien tenía a cargo la zona de Copiapó y Valle del Huasco.

Y es que según comenta, los promedios de venta en destino fueron de entre US$ 15 y US$ 20, valores a los que se les deben descontar entre US$8 y US$ 10 por comisiones y servicios, entre otros aspectos. “Si le vendiste a US$ 15 y tienes que descontarle US$ 8 te quedan US$ 7 y producir fruta en Copiapó no te cuesta menos de unos US$ 11 por caja”, sentencia.

Retraso productivo

Llegar a Estados Unidos con una Flame antigua, pequeña o mediana no es la mejor condición para competir. Ante este análisis, Ricke asegura que la solución pasa por desplazar la curva de producción hacia el mes de enero ya que a su juicio ya no está valiendo la pena salir tempano.

“Más que en la diversificación de mercados, el tema pasa por la diversificación de variedades que queremos entregar y salirnos un poco del nicho de diciembre y entregar fruta más de media estación enero-febrero. Yo creo que por ahí va la cosa porque el nicho de diciembre lo está ocupando mucho Estados Unidos con su fruta de guarda, más la fruta de Perú”, explica.

Ante este escenario el recambio varietal juega un rol esencial y la exportadora Del Monte lo sabe. Por ello es que el año pasado, producto también del aluvión de 2015, reemplazaron unas 115 hectáreas, de las que el 50% correspondieron a variedades nuevas, como Timco y Alison. Se tratan de variedades rojas sin semilla, de producción más tardía que la Flame (como un mes después), con la ventaja de que producen muchos racimos por planta.

“La Exportadora Del Monte sacó su primera producción de Timco de plantas injertadas sobre Flame y lograron una producción de mil cajas por hectárea, lo que según Ricke es bastante bueno para el primer año. Si bien quedan cosas por descubrir, como el comportamiento con una mayor carga, para el experto del sector se deben tomar opciones porque la Flame ya no es una alternativa para el mercado. Agrega que estas nuevas variedades junto con las Thompson van a ser las protagonistas en este recambio que dejaría a la Flame de lado.

Thompson también a la baja

Manuel Gandarillas, productor de Copiapó, seguirá con la variedad Thompson.Hoy en día se encuentra haciendo recambio sobre patrón, pese a que estima una negativa temporada a raíz del escenario que se vivió en Estados Unidos. “La Thompson partió bien pero se cayó porque se juntaron los tres valles (San Felipe, Copiapó y Ovalle). Yo creo que por eso cayeron los precios, además de que hubo un poco de pudrición”, aclara.

Este productor-exportador (realiza los envíos a través de la exportadora Gravo), cuenta con las variedades blancas Thompson y Superior, cuyos precios en Estados Unidos fueron bajando con el correr de las semanas. Según indica, del 2 al 8 de diciembre el precio promedio fue de US$ 18,17 y bajó a US$ 16,49 en la semana siguiente. En tanto, del 16 al 22 el promedio se situó en US$ 14,92.

Para Gandarillas, sumado al complejo panorama que se vivía, lo que los afectó fue que obtuvieron promedios de producción más bajos. Cuenta que poseen un promedio de 1.600 cajas por hectárea pero que la fruta no pesó en el valle. Y es que si antes llenaban una caja con 14 racimos, ahora requerían 20. Agrega que en esta temporada hicieron un envío de 50 mil cajas a Estados Unidos, cuando normalmente mandan 100 mil.

Bajo este panorama es que el recambio varietal es la primera recomendación que hace Ricke para evitar una situación como esta en una próxima temporada. Pero los productores que no tengan los medios para llevar a cabo este cambio deben optar por la fruta de calidad.

Precisamente estas medidas son las que han tomado quienes, pese a este complejo panorama, lograrán terminar la temporada de manera estable.

Necesidad de cambio

A Ramón Achurra, productor de la zona central, lo ayudó precisamente su ubicación geográfica. Y es que llegó a Estados Unidos en un momento en que la gran saturación se había desarmado. Sin embargo, un factor clave en esta situación coincide que pasa por la renovación.

“Tengo variedades antiguas y me está pasando lo mismo. Uno tiene que estar viendo la posibilidad, por cara que sea, de cómo te cambias a variedades nuevas, que son las que está pidiendo el mercado”, asegura. La misma postura es la que mantiene el también productor de esta zona y ex presidente de Fedefruta, Cristián Allendes. Si bien a su juicio el gran cambio se debe realizar en la zona norte del país, la Quinta Región y la Región Metropolitana también deben tener ojo con este recambio. “El que no se mete en este recambio va a pasarlo mal en los próximos tres o cuatro años.

Diría que todavía queda un año que se va a poder seguir vendiendo pero esto hay que hacerlo. No tienen que cambiar todo pero deben partir hoy. Los que estamos un poco más metidos partimos hace años”, indica.

Si bien Achurra aclara que se trata de una modificación costosa —US$ 40 mil por hectárea— es algo que está llevando a cabo. Se encuentra arrancado la Thompson Seedless, dado que su trabajo la hace costosa, y la Flame, que ya no es de interés del mercado.

Arra 15, Timco, Alison, Sable y Crifi son las variedades de última generación que forman parte del portafolio de productos de Allendes, las que se suman a las tradicionales Thompson y Crimson. Pero aquí entra en juego otro factor clave para lograr el éxito en tiempos complicados: la calidad.

La clave de la calidad

Hace tiempo que Cristián Allendes está realizando los cambios de variedades necesarios, ya que se encuentra pendiente de las tendencias de mercado. Por ello es que conoce la calidad de fruta que se debe producir. “Hemos estado más preparados para entregar al mercado lo que quiere”, afirma.

Así es que estima que la fruta de buena calidad de la zona centro-sur va a obtener precios similares a los del año pasado. “Para nosotros va a ser una temporada estable, parecida a la expectativa que habíamos pronosticado”, indica.

Y es que el inicio de la temporada fue complejo, ya que como indica Achurra, cuando arribaron a este mercado, los precios estaban muy deprimidos. Sin embargo, después de la mitad de la temporada para la zona centro sur hubo más movimiento y mejoraron los precios. Según aclara Allendes a mediados de abril se manejaban precios de entre US$ 8 y US$ 38 para THOMPSON, dependiendo de las calidades, y de unos US$ 22,24 para Crimson, los que se consideran buenos precios.

La temporada 2016-2017 se trata de una que muchos productores de la zona norte preferirán olvidar. Sin embargo existe una condición común a todos para seguir avanzando en el rubro: escuchar al mercado e incorporar las variedades que desean.