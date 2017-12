Todo terreno

Mi infancia transcurrió entre Santiago, donde estudié, y el campo de mi familia, ubicado en la precordillera de la Costa, en el pueblo de Alhué, de donde tengo muchos recuerdos. Hoy paso los veranos entre los caballos y las tradiciones del campo. Los momentos que vivo día a día han forjado mi pasión por ellos. Esto me ha llevado a desarrollar un interés especial por la crianza de la raza caballar chilena.

Debido a mi relación con el campo y los animales, no solo los caballos han estado dentro de mis pasatiempos, sino también los deportes al aire libre. Un importante hecho detonó mis intereses actuales: a los trece años me descubrieron una enfermedad muy grave, que me obligó a estar mucho tiempo fuera de mi actividad campestre. En ese momento los doctores me recomendaron hacer más deporte, lo que me impulsó a buscar una actividad que compatibilice el campo con el deporte. Ahí fue donde encontré el trailrunning (correr en los cerros), que comencé a practicarlo en las tardes, una vez que se iban los trabajadores. Cada atardecer recorría senderos diferentes y así fui encontrando el sentido a esta actividad que mezcla la naturaleza con el deporte y me permite estar siempre en contacto con el campo. Esto sumado al apoyo de mis padres y mi hermano, que me impulsan a seguir corriendo, son una forma de conectarme conmigo mismo.

En la actualidad, la pasión por correr en la montaña me ha dado la oportunidad de recorrer muchos lugares dentro y fuera de Chile. Tuve la posibilidad de conocer y disfrutar del ambiente social y natural de cada carrera. Ya llevo más de ocho años practicando trailrunning. Comencé con carreras de 5 km y al día de hoy las competencias pueden ser de hasta 80 km. Mi próximo desafío será salir a correr a España, una carrera de 125 km en las islas Palmas de Gran Canarias, llevándome al límite de mis capacidades.

Cristian Prieto es Ingeniero agrónomo (Universidad Mayor) y es administrador del Fundo Yerbas Buenas, en la comuna de Alhue, donde hacen crianza y producción de vacunos en forma orgánica.