Tormenta perfecta en uvas de mesa en el norte

Adelanto de la cosecha en Chile, variedades tardías de Estados Unidos y competencia peruana. Así fue como se generó la tormenta perfecta, una suma de factores que han hecho que la temporada 2016-2017de uva de mesa quede grabada para los agricultores de la zona norte como un periodo con un sabor más amargo que dulce, con retornos que en algunos casos se estiman incluso por debajo de los costos de producción.

El cambio climático está pasando la cuenta en la agricultura y en esta temporada lo dejó en claro. Si bien las cosechas comienzan de a poco, en esta ocasión se hizo inmediatamente y dependiendo de la zona, entre una semana a 20 días antes. De esta manera, en las primeras cuatro semanas se había enviado un 83% más de fruta que en igual periodo el año anterior, según indica María Inés Figari, presidenta de SAN.

Al llegar a Estados Unidos se encontraron con un mercado con mayor stock de uva local, la que se está manteniendo hasta más tarde. “Este año incluso pasó enero y eso hace que haya menos incentivo. En el fondo es una uva local que está a precio a veces barato y por lo tanto el público la prefiere”, explica la directora de iQonsulting, Isabel Quiroz, quien advierte que la uva tardía de este mercado se trata de una fruta de muy buena calidad. Es por ello que los productos que llegan desde el hemisferio sur, si no tienen esa calidad, no van a lograr mayores precios. Así es que se guarda y comienza a afectarse.

A ojos de Quiroz la cantidad de fruta de guarda fue precisamente uno de los motivos que ocasionaron los problemas que se vivieron en esta temporada ya que impide que se venda fruta con problemas de calidad como coloración y tamaño de las bayas.

En opinión del asesor y productor Enrique Turri, la uva nortina, al estar muy adelantada su cosecha, no pudo terminar bien la fruta, lo que se tradujo en mala condición para guardarla en destino. “En medio de un mercado de mucha concentración la uva se quedó en los frigoríficos más tiempo del que se debe”, profundiza.

Exigencia de promociones

Hoy en día hablar de exportación de fruta es sinónimo de alta calidad. Entre las exigencias de los mercados destacan los calibres grandes por lo que la fruta de menor tamaño no tiene espacio ni en Estados Unidos ni en ningún destino.

Figari destaca que como la fruta local va a contraestación, se debe tener claro que piden frutas buenas por precios altos, tema que se debe trabajar ya que no se puede incorporar todo lo que hay en el huerto.

Si bien Chile cuenta con tecnología para producir buena uva, los campos poseen serios problemas de gestión. Así es como lo ve Enrique Turri, quien señala que una vez que la uva está lista para cosechar, se embala todo. “El mercado chileno sigue teniendo expectativas comerciales de cómo se ve el mercado y según eso determinan si mandan más o menos calidad de fruta. Aún hay gente que no entiende que ya dejó de ser un negocio para todas las calidades de fruta, y mandan todo hasta que colapsa. Hoy la competencia es fuerte y los supermercados no están dispuestos a pagar buenos precios por fruta de mala condición, ya no existe el precio más bajo, sino que prefieren no comprar, y eso hace que la fruta se estacione en el frigorífico”, sentencia.

Por eso, Isabel Quiroz señala la importancia de no enviar fruta que se encuentre al límite de la calidad ya que no es competitiva. “En temporadas como esta, en que se junta una gran porción de fruta, los precios bajan muy lentamente y llegan a niveles en que es difícil que el negocio sea positivo para los productores. El riesgo de enviar fruta al límite de calidad y condición es muy alto”.

De menos a más

Muchos productores estiman que se trata de una temporada negativa, en algunos casos con retornos por debajo de los costos de producción. Si bien al cierre de esta edición no se contaba con las liquidaciones, de acuerdo a cifras que manejan en Apeco (Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó), hay quienes hablan de pérdidas de US$ 3 o US$ 4 por caja. Asimismo, estiman que se podría llegar al envío de 10 millones de cajas, lo que representa una baja respecto a los 11.034.000 que se enviaron en la temporada anterior.

De acuerdo a datos entregados por Isabel Quiroz, el precio más bajo alcanzado por la uva blanca sin semilla fue de US$ 1,8 el kilo, valor correspondiente a fines de febrero. Sin embargo, desde entonces ha ido repuntando hasta alcanzar los US$ 3 el kilo (a mediados de abril).

Asimismo, los precios que se manejan en este periodo (también mediados de abril) para la variedad Thompson se encontraba en un rango de entre US$ 8 y US$ 38 dependiendo de las calidades, mientras que para Crimson se hablaba de unos US$ 22,24. De esta manera ha ido repuntando con lo que las variedades que salieron más tarde podrían alcanzar buenos retornos.

Necesidad de recambio

El factor que terminó por ocasionar la gran tormenta fue una mayor cantidad de fruta Seedless proveniente de Perú. Pero no es un problema puntual o que es difícil que vuelva a repetirse. El país vecino está ingresando con variedades más apetecidas que las que posee la región. Es así como vuelve a cobrar relevancia el recambio varietal.

Hace muchos años Figari pudo ver el cambio de variedades con las uvas con semilla. Recuerda que en un plazo de dos o tres años el mercado ya no quiso más uvas con semilla por lo que hubo que poner las variedades que están dando vueltas hoy. “Ahora nos toca hacer la misma reconversión. El mercado otra vez pide otra cosa y hay que ponerse al día”, enfatiza.

Una reingeniería completa es la que debe realizar la zona norte a juicio del productor de la zona central y ex presidente de Fedefruta, Cristián Allendes, ya que cuentan con parrones antiguos que producen mala calidad. “Esa mala calidad hace que llegue fruta que los mercados no quieren, por lo que pagan malos precios”, sentencia y agrega que se trata de un cambio que se debe hacer con rapidez.

Ante esta situación, comenta, es que la banca se encuentra preocupada ya que no ven una salida con buena cara a esa fruta o parronales antiguos. “Hay que hacer una reingeniería y un recambio para que de alguna manera estos productores que están teniendo problemas puedan salir adelante. Quizás tengan que hacer algunos sacrificios como venta de tierra, porque así no le veo mucha viabilidad, con la exigencia y el recambio que hay hoy en día”.

Para muchos productores de la zona norte ha sido un tema complejo ya que se encuentran en una crisis que se arrastra por años. Comenzó con un bajo dólar que los desfinanció y luego tuvieron que enfrentar años de sequía. Así es que Figari advierte que la reconversión es difícil cuando existe endeudamiento y no hay apoyo: “Creo que Corfo debe tener un papel importante para la agricultura. No hay programas de Gobierno o política de Estado para poder afianzar la agricultura como debe ser”.

Apuesta por nuevas variedades

Flame y Superior forman parte de las variedades de la zona norte que el mercado no está considerando. Por ello es que a juicio de Lina Arrieta, presidente de Apeco, la Flame se trata de la primera variedad que los exportadores están pensando en ir cortando y cambiando por otra. Y es que, según indica, en el sector alto de Ovalle no da mucho calibre.

Así, entre las nuevas variedades que están apareciendo en el radar menciona Rali, Timco y las Arra. Agrega que también se piensa en replantes con Thompson.

La temporada 2016-2017 dejará un sabor amargo para algunos productores. Si bien para otros se tratará de una temporada normal o positiva, todos deben apuntar al mismo camino: una producción de calidad, centrada en nuevas variedades apetecidas por los mercados.