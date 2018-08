Un arriero en el cielo

Una de las sensaciones más lindas que puede brindar la vida de campo es sentarse a perder la mirada en el horizonte, y más aún en nuestros campos de la Patagonia donde el horizonte parece más lejano. Es en esas tierras donde el arreo de animales retoma tradiciones tan antiguas como la propia cría, ya sea de vacas o caballos, da igual. Pero cuando las superficies, más que grandes, son excesivas la historia cambia. Y eso ocurre en Australia Central. Por eso en los últimos años, a su habitual forma de arreo con jeeps o camiones, se sumó la tendencia de incluir helicópteros.

Hay campos que pueden extenderse por más de mil de kilómetros cuadrados (sí, es real), y los animales pueden dispersarse tanto, que ningún rodado tiene la agilidad para perseguirlos y traerlos de vuelta. No obstante, más allá de la espectacularidad, se trata de una labor peligrosa. Pese a estar diseñados para esto, los helicópteros deben realizar maniobras difíciles como giros cerrados y a baja altura. Aunque las imágenes hablan por sí solas, los pilotos dicen que no es un trabajo para miedosos ni amateurs. Mientras en nuestros campos, los drones ponen sus ojos en el cielo, en el campo australiano, donde al parecer el tamaño sí importa, no basta con que los pilotos tomen el mando desde la tierra.

Fotografía: Down Under Horsemanship