Un cóndor con ansias de agronomía

Juego rugby desde que tengo memoria, mi papá me traía a la escuelita de rugby de mi club (Old Boys) desde los cinco años y veíamos juntos en la tele los partidos más importantes del momento. En mi colegio (The Grange School) el deporte principales el rugby y era muy competitivo; ahí fue donde aprendí todos los valores de este deporte, como el trabajo en equipo, la humildad y el respeto. También fue donde hice a mis mejores amigos, algunos con los que sigo compartiendo en la cancha, tanto en el club como en la selección.

Saliendo del colegio y entrando a mi club de ex alumnos tuve una lesión en la rodilla que me dejó afuera un año, pero es parte de este deporte levantarse todas las veces quesean necesarias. Luego de mi recuperación volví al club y salimos campeones del Torneo Nacional de clubes. En 2015 me llamaron a la selección de chile 7 ́s, con la que hemos logrado bastantes cosas: logré ir al Mundial en San Francisco el 2018 y ganamos el Challenge Trophie, medalla de oro en los juegos ODESUR en Cochabamba y en los juegos Bolivarianos en Santa Marta. Ganamos el Seven de Viña y el de Punta del Este el 2019, le hemos ganado a los All Blacks de Nueva Zelanda y también a Sudáfrica. Son hitos que nos han unido mucho como equipo y grupo. Los veo tanto que ya casi somos hermanos, a pesar de que es un equipo de 12 jugadores. Y tenemos muchas ambiciones para adelante, como clasificar al circuito mundial porque estamos en un momento peak como equipo.

Ha sido muy importante el apoyo de mi familia, la polola y mis amigos a lo largo de este proceso, me han ido a ver a Hong Kongy a San Francisco. Hay mucho sacrificio detrás de todos estos logros. Hay veces que llegamos a entrenar ocho veces a la semana incluyendo gimnasio, uno deja varias cosas de lado por estar en este proceso de alto rendimiento, que al final es un estilo de vida que solo los que lo viven pueden entenderlo.

En paralelo, estudio Agronomía. Estoy en 5° año en la Universidad Mayor, un poco atrasado por todo lo que me demanda el rugby. Por tantas giras a distintos países durante el semestre tengo que tomar menos ramos para que no sean semestres tan pesados. Hay semestres que he tenido que tomar tres ramos, pero ya con ganas de egresar.