Un llamado de atención a la carne brasilera

Hasta la fecha no se han publicado las plantas procesadoras involucradas en estos actos ilícitos y si algunas de ellas exporta carne a nuestro país. Se tiene conocimiento de que la carne en mal estado era mezclada con carne fresca y se vendía de forma directa a los consumidores, según información de un ejecutivo. Además se determinó en la investigación que algunas plantas procesadoras de carne habían estado usando “productos carcinogénicos” para ocultar carne podrida, aunque aún no se señala cuales productos fueron.

El Dr. Rodrigo Aria s I. Ing. Agr. MSc PhD, Profesor del Instituto Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, Director de la Escuela de Graduados de esta Facultad, indica que entre los productos mencionados destaca el ácido sórbico, un preservante natural utilizado comúnmente en la industria alimentaria pero que según el USDA tiene la capacidad de enmascarar el deterioro causado por organismos que causan enfermedades transmitidas por alimentos. “Este producto reduce la contaminación bacteriana y oculta olores y otras características de la carne podrida. Cabe señalar que el ácido sórbico y otros productos equivalentes son seguros si se usan en las cantidades permitidas por la ley”.

Otra arista de la investigación, que indica Arias es el de la adulteración de etiquetas en la carne expirada para cambiar las fechas de caducidad. “También se ha reportado la presencia de bacterias de salmonela en productos exportados. Esta bacteria puede causar intoxicación alimentaria”.

Desde el punto de vista del sector productivo este problema viene a reposicionar la alta dependencia que tiene el consumo de carne en Chile de la carne importada (>= 50%). Para Rodrigo Arias no necesariamente es comparable en términos de calidad con las carnes nacionales, entendiendo la calidad no sólo como la dimensión sensorial (sabor, color, jugosidad, terneza, textura, olor, etc.), sino también en términos de inocuidad y nutrición. “Es sabido que la masa ganadera en Chile ha disminuido durante los últimos años, teniendo el potencial de al menos ser triplicada, pero para ello se requiere de una institucionalidad y de políticas a nivel país que promuevan este rubro que provee de un alimento de alta densidad nutricional”.

Una alternativa de solución que entrega es el estímulo por el pago justo a los productores por calidad que entregan en las distintas etapas de producción o bien promover los beneficios del consumo de carnes en la salud.