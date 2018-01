Un peloteo entre generaciones

Mis principales pasatiempos son la familia, en primer lugar, y el tenis, deporte que ha sido mi gran compañero desde pequeño. Recuerdo que a los cinco años acompañaba a mi papá a jugar a un club del que somos socios y donde pasábamos prácticamente todo el fin de semana. Comencé a jugar tenis cuando era adolescente. Pasaba gran parte de mi tiempo libre entrenando o jugando con amigos, y ya de universitario pude sumarme a la selección de la Universidad Católica.

Cercano a los 30 años, y mientras formaba mi familia, comencé a participar en varios campeonatos. Jugaba todos los que se organizaban en San Felipe y Los Andes. Fue una época muy bonita, pero que fui dejando de lado para criar junto a mi señora a nuestros cuatro hijos, lo que no es fácil.

Ya con niños más grandes, volví a dedicarle un importante tiempo de mi rutina semanal al tenis, entrenando dos veces por semana con Sergio Cortés, ex número uno de Chile, y además participo a diario en entrenamientos grupales con diferentes amigos del circuito. El tenis me ha enseñado muchísimo. Me ha permitido entender que la constancia y el progreso dependen mucho de cuánta dedicación y esfuerzo pones de tu parte. Además, aprendes a perder y a levantarte, a que debes estar permanentemente haciendo las cosas al 100%, aprendizaje que luego aplicas al trabajo.

Actualmente, y dentro de la categoría sobre 45 años, participo en las competencias ITF de la Federación Nacional de Tenis, y donde a pesar de tener grandes rivales, me he podido mantener ganando campeonatos y estar dentro de los 250 mejores jugadores del mundo de la categoría, formando parte del 30% superior entre quienes juegan estos campeonatos. He intentado traspasar esta pasión a mi familia, una campaña que quizá no ha sido tan exitosa ya que los niños sienten mayor preferencia por el fútbol. Las comunicaciones tampoco le dan al tenis la relevancia que merece, por lo que espero que vaya cambiando en el tiempo.

A pesar de ello, mi hija mayor jugó hasta los quince años y actualmente la menor me acompaña todos los fines de semana, jugando en clases y también conmigo. Hace poco jugamos un campeonato de padre-hija, lo que me tiene muy contento ya que creo que los podré atraer nuevamente a este deporte blanco.

Felipe Martin fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego y actualmente es gerente general de MÁS Recursos Naturales.